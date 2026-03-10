¿Quién es quién en "One Piece" temporada 2? Estos son los nuevos personajes del live action 

La aventura pirata continúa. Tras el éxito de su primera temporada en 2023, la adaptación live action de One Piece regresa con nuevos episodios que ya están disponibles desde hoy en Netflix.

La serie está basada en el icónico manga creado por Eiichiro Oda, considerado uno de los cómics más vendidos de la historia. La producción logró conquistar tanto a fans veteranos como a nuevos espectadores gracias a su mezcla de aventura, humor y acción en un mundo lleno de piratas.

La historia sigue a Monkey D. Luffy, un joven pirata con habilidades elásticas que sueña con encontrar el legendario tesoro conocido como el One Piece y convertirse en el Rey de los Piratas. Para lograrlo, reúne una tripulación conocida como los Sombreros de Paja mientras navegan por mares peligrosos y enfrentan enemigos cada vez más poderosos.

La primera temporada adaptó la saga del East Blue, donde se formó la tripulación principal. Ahora, la segunda temporada expande el universo y muestra un mundo mucho más amplio mientras los protagonistas se adentran en el temido Grand Line.

Nuevos aliados y personajes clave en la aventura

Uno de los aspectos más esperados por los fans era la introducción de nuevos personajes icónicos del manga.

Entre ellos aparece Crocus, interpretado por Clive Russell. Se trata de un antiguo pirata que ahora cuida un faro en los Cabos Gemelos y protege a la gigantesca ballena Laboon, que lleva décadas esperando el regreso de su antigua tripulación.

También debutan los gigantes Dorry y Broggy, guerreros provenientes de Elbaph que llevan más de cien años enfrentándose en duelo en la isla de Little Garden.

Pero quizá el nuevo integrante más esperado es Tony Tony Chopper, un adorable reno que obtuvo características humanas tras comer una Fruta del Diablo. Médico de profesión, Chopper terminará convirtiéndose en un nuevo miembro de la tripulación de los Sombreros de Paja.

One Piece live action Netflix

Su historia también introduce a dos figuras fundamentales de su pasado: el excéntrico doctor Dr. Hiriluk y la experimentada médica Dr. Kureha.

La Marina entra en escena

La nueva temporada también amplía el papel de la Marina, la organización que intenta detener a los piratas.

Uno de los personajes más importantes es Smoker, capitán de la Marina capaz de convertir su cuerpo en humo gracias a los poderes de una Fruta del Diablo. Este personaje ya fue anticipado en la escena postcréditos de la primera temporada y ahora comenzará a perseguir activamente a Luffy.

Junto a él aparece Tashigi, una espadachina de la Marina que desarrolla una rivalidad directa con Roronoa Zoro, uno de los miembros más fuertes de la tripulación.

One Piece live action Netflix

Otro personaje enigmático que hará su debut es Monkey D. Dragon, considerado por el Gobierno Mundial como uno de los criminales más peligrosos.

Baroque Works: la organización secreta de villanos

Gran parte de la trama de esta temporada gira en torno a la organización criminal conocida como Baroque Works.

Entre sus integrantes destacan varios personajes con habilidades sobrenaturales otorgadas por las Frutas del Diablo.

Uno de ellos es Mr. 3, capaz de crear cera extremadamente resistente para fabricar armas o trampas. También aparecen Miss Goldenweek, quien utiliza pinturas para manipular la mente de sus enemigos, y la pareja formada por Mr. 5 y Miss Valentine.

Luffy, Zoro y Nami con armas en serie live action de One Piece

En la organización también participan Mr. 9 y Miss Wednesday, quienes inicialmente persiguen a los Sombreros de Paja. Sin embargo, la historia revela un giro importante: Miss Wednesday es en realidad Nefertari Vivi, princesa del reino de Alabasta infiltrada en la organización para proteger a su pueblo.

Los grandes villanos de la temporada

Entre los antagonistas principales aparece Wapol, antiguo rey de la isla de Drum que posee el extraño poder de devorar cualquier objeto o material.

También se introduce al rey Nefertari Cobra, gobernante de Alabasta y padre de Vivi, quien enfrenta una grave crisis en su reino debido a la escasez de agua y el surgimiento de una rebelión.

Pero el villano más importante de la temporada será Crocodile, conocido dentro de Baroque Works como Mr. 0. Este poderoso pirata busca controlar el reino de Alabasta para obtener un misterioso poder oculto en el país.

One Piece

A su lado se encuentra su mano derecha, Nico Robin, conocida dentro de la organización como Miss All-Sunday. Arqueóloga perseguida por el Gobierno Mundial, su historia tendrá un papel crucial en el futuro de la serie.

Un universo cada vez más grande

Con esta nueva temporada, One Piece expande significativamente el mundo creado por Eiichiro Oda.

El propio autor participó activamente en la selección del reparto y en el desarrollo de la adaptación, asegurando que los actores elegidos capturan la esencia de los personajes originales.

El estreno de la temporada marca el inicio de sagas mucho más ambiciosas dentro de la historia, con nuevos aliados, enemigos más poderosos y un viaje que apenas comienza para Monkey D. Luffy y su tripulación.

Para los fans del manga, del anime y de la serie live action, la travesía hacia el legendario tesoro One Piece promete volverse cada vez más épica

AAAT*