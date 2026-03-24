One Piece zarpa hacia CCXPMX26: fechas, horarios y actividades confirmadas

One Piece prepara una experiencia especial para sus seguidores en México con su participación en la CCXPMX26, uno de los eventos de cultura pop más importantes del país. La presencia del anime promete atraer a los fans de este anime.

A lo largo de tres días, los asistentes podrán sumergirse en el universo de esta franquicia japonesa gracias a diversas actividades organizadas por Toei Animation. Esta será la primera vez que el estudio participa en este evento en México, lo que marca un momento relevante para la comunidad fan del anime.

One Piece Especial

Actividades de One Piece en CCXPMX26

Durante el evento, los visitantes podrán disfrutar de una exhibición especial ubicada en el Centro Banamex, dentro del área de show floor. Esta experiencia estará disponible en distintos horarios:

Viernes 24 de abril de 12:00 pm a 9:00 pm

Sábado 25 de abril de 11:00 am a 9:00 pm

Domingo 26 de abril de 11:00 am a 8:00 pm

En este espacio, los fans encontrarán varias atracciones inspiradas en One Piece, pensadas para ofrecer una experiencia inmersiva. Entre las principales actividades destacan:

Globo de Monkey D. Luffy en su forma Gear 2

Muro de recompensas (Bounty Board)

Área fotográfica del Going Merry

Proyecciones de luz

Dinámicas con regalos

Además, habrá una actividad especial que permitirá a los asistentes llevarse un recuerdo único. El sábado 25 de abril, las primeras 200 personas que completen una encuesta recibirán un sombrero de paja oficial de One Piece, un objeto emblemático dentro de la historia.

Proyección especial de episodios con doblaje al español

Como parte de las actividades más esperadas, Toei Animation también organizará una función especial en el Thunder Stage by Cinemex, dentro del mismo recinto. Esta proyección se llevará a cabo el sábado 25 de abril de 11:45 am a 12:30 pm.

En este espacio se presentarán los episodios 913 y 914 de One Piece con doblaje al español, ofreciendo a los asistentes la oportunidad de ver estos capítulos en pantalla grande. Los episodios que se exhibirán son:

Episodio 913 – “¡Todos son aniquilados! El furioso aliento explosivo de Kaido”

Episodio 914 – “¡Por fin el enfrentamiento! El feroz Luffy contra Kaido”

Una franquicia que sigue creciendo

Desde su creación por Eiichiro Oda, One Piece ha logrado mantenerse vigente durante más de 26 años. La historia de Luffy y su tripulación en busca del legendario tesoro ha logrado consolidarse como una de las más importantes dentro del anime.

A lo largo del tiempo, la franquicia ha expandido su alcance con películas, videojuegos, productos y distintas experiencias para el público. Este crecimiento ha permitido que nuevas generaciones se acerquen a la historia, mientras que los seguidores de siempre continúan acompañando cada nueva etapa.

Actualmente, la serie sigue avanzando con nuevas historias. El próximo 5 de abril se estrenará una nueva temporada que dará inicio al arco de Elbaph, lo que mantiene el interés de la audiencia a nivel global.

Toei Animation destaca la importancia de México

La participación de Toei Animation en este evento también representa un reconocimiento al público mexicano, que ha seguido la serie durante años. La empresa busca acercar el universo de One Piece a más personas a través de esta experiencia.

“Estamos muy emocionados de traer esta experiencia inmersiva de ONE PIECE a CCXPMX26”, señaló Lisa Yamatoya, Directora Senior y Jefa de Marketing de Toei Animation Inc. “Esta exhibición no solo es un agradecimiento a los fans mexicanos de toda la vida, sino también una invitación al mundo de ONE PIECE para quienes aún no lo conocen. ¡Estamos seguros de que saldrán convertidos en fans antes de que termine la convenciónl! ONE PIECE es verdaderamente algo especial.”

PJG