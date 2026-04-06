Artemis II EN VIVO: sigue la misión de la NASA que sobrevolará la Luna 

Artemis II marca un momento importante para la exploración espacial este 6 de abril, con un sobrevuelo lunar que ha generado expectativa a nivel mundial. Esta misión de la NASA no solo representa un avance científico, también permite que millones de personas sigan en vivo cada fase del recorrido desde la Tierra.

El interés por este evento ha crecido debido a que se trata del regreso de astronautas al entorno de la Luna después de más de 50 años. Además, la misión tiene como objetivo recopilar nueva información y preparar el camino para futuras expediciones humanas más ambiciosas.

¿Qué es Artemis II y por qué es importante?

A diferencia de misiones anteriores, Artemis II busca llevar más lejos los límites de los vuelos tripulados. La nave Orión realizará maniobras que la posicionarán como una de las misiones más lejanas de la historia, superando incluso la distancia alcanzada por el Apolo 13.

La misión Artemis II avanza con éxito y comienza a ofrecer imágenes inéditas del satélite natural de la Tierra. AFP

Durante este recorrido, la cápsula también se acercará a la superficie lunar, lo que permitirá captar imágenes inéditas, incluyendo la cara oculta de la Luna. Esta región sigue siendo de gran interés para la comunidad científica, ya que no puede observarse desde la Tierra.

Otro momento relevante será cuando la nave alcance su punto más lejano respecto a nuestro planeta. A esto se suma un fenómeno poco común: un eclipse solar visto desde el espacio.