"Me sacan como de buchona": Belinda reacciona a imágenes hechas con IA y se vuelve viral

¿Belinda buchona? La cantante de Jackpot reaccionó a través de sus historias de Instagram a una serie de fotografías falsas que comenzaron a viralizarse en redes sociales, lo peor… ¡Estaban hechas con inteligencia artificial!

A través de sus historias de Instagram, la cantante compartió su sorpresa ante estas representaciones y respondió con humor a la forma en que fue retratada.

“Díganme nada más que parezco yo… me sacan como de buchona. Mira cuántos billetes me ponen, ¿por qué hacen esto?”, comentó mientras observaba y pasaba las imágenes.

¿Belinda buchona? Así usaron la inteligencia artificial

Las imágenes muestran a la artista en escenarios y actitudes que contrastan con su imagen pública habitual. En una de ellas, aparece sentada sosteniendo un abanico de billetes, rodeada de accesorios llamativos como anillos y relojes, dentro de un entorno que enfatiza el lujo.

En otra representación, la cantante posa en lo que parece ser un baño elegante. Lleva una playera blanca con estampado y shorts de mezclilla, pero sostiene un objeto similar a un arma larga, un elemento que acentuó las reacciones entre usuarios por el contraste con su perfil mediático.

En ambos casos, la estética apunta a un estilo asociado al exceso: dinero visible, ostentación y una construcción visual que la propia artista identificó como ajena.

Belinda reacciona a su versión de inteligencia artificial

El caso se suma a una tendencia creciente en redes sociales, donde herramientas de inteligencia artificial permiten crear imágenes hiperrealistas de figuras públicas en contextos ficticios. La reacción de Belinda se mantuvo en un tono irónico, sin anunciar acciones legales ni emitir un posicionamiento formal más allá de sus comentarios en redes.

Las imágenes continúan circulando en distintas plataformas, acompañadas de comentarios que mezclan humor, sorpresa y debate sobre el uso de esta tecnología