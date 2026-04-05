Artemis II en vivo: Netflix transmitirá el sobrevuelo lunar

El avance de la misión Artemis II sumará un nuevo punto de acceso para el público. La NASA y Netflix confirmaron que este lunes 6 de abril de 2026 se transmitirá en vivo el sobrevuelo lunar de la nave Orion, uno de los momentos clave del viaje.

La cobertura incluirá imágenes y datos en tiempo real del instante en que la tripulación alcance el punto más cercano a la Luna.

Una misión histórica en desarrollo

La misión Artemis II despegó el pasado 1 de abril desde el Centro Espacial Kennedy, impulsada por el cohete Space Launch System (SLS).

A bordo de la nave Orion viajan cuatro astronautas:

Reid Wiseman

Victor Glover

Christina Koch

Jeremy Hansen

El objetivo es completar un recorrido alrededor de la Luna y regresar a la Tierra, en lo que representa el primer viaje tripulado al entorno lunar desde Apollo 17.

El sobrevuelo: el momento clave del viaje

El evento que será transmitido marca uno de los puntos más importantes de la misión. Durante esta fase, la nave se aproximará a la Luna y utilizará su gravedad para ejecutar una maniobra conocida como asistencia gravitatoria.

Este procedimiento permitirá:

Rodear la cara oculta de la Luna

Alcanzar la mayor distancia recorrida por humanos en el espacio profundo

Impulsar la nave de regreso hacia la Tierra

El sobrevuelo representa no solo un logro técnico, sino también una oportunidad visual, con imágenes inéditas del satélite natural desde una nave tripulada.

This handout picture by an Artemis II crew member provided by NASA shows a sliver of Earth illuminated against the blackness of space through the window of the Orion spacecraft on April 4, 2026. The four astronauts on NASA's Artemis 2 mission began their fifth day journeying to the Moon on March 5, after already taking in sights of the lunar surface never before seen by human eyes. (Photo by Handout / NASA / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / NASA" - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS AFP

Netflix se suma a la transmisión espacial

Aunque el lanzamiento inicial fue transmitido por canales oficiales y plataformas digitales, Netflix no participó en esa fase. Ahora, la plataforma se integra mediante su acuerdo con la NASA para incorporar contenidos de NASA+.

La transmisión del sobrevuelo será una de las primeras grandes emisiones dentro de esta colaboración, que busca acercar eventos espaciales a una audiencia global.

El contenido que se verá en Netflix será la señal oficial de la NASA, adaptada para su distribución en streaming.

FILE PHOTO: The moon during its waxing gibbous phase over Ronda, Spain, after the launch of NASA's Artemis II lunar flyby mission, with the next-generation moon rocket, the Space Launch System (SLS) rocket and the Orion crew capsule, April 2, 2026. REUTERS/Jon Nazca/File Photo REUTERS

Un regreso a la Luna con audiencia global

La misión Artemis II forma parte del programa que busca reactivar la exploración humana del entorno lunar. A diferencia de misiones anteriores, esta etapa cuenta con una fuerte presencia en plataformas digitales, lo que amplía su alcance.

El sobrevuelo lunar, ahora disponible en streaming, permitirá que millones de personas sigan en tiempo real un momento clave del viaje, mientras la nave Orion continúa su trayecto antes de su regreso programado a la Tierra.