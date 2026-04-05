Artemis II en vivo: Netflix transmitirá el sobrevuelo lunar
Netflix y la NASA transmitirán en vivo el sobrevuelo lunar de Artemis II este 6 de abril.
El avance de la misión Artemis II sumará un nuevo punto de acceso para el público. La NASA y Netflix confirmaron que este lunes 6 de abril de 2026 se transmitirá en vivo el sobrevuelo lunar de la nave Orion, uno de los momentos clave del viaje.
La cobertura incluirá imágenes y datos en tiempo real del instante en que la tripulación alcance el punto más cercano a la Luna.
Una misión histórica en desarrollo
La misión Artemis II despegó el pasado 1 de abril desde el Centro Espacial Kennedy, impulsada por el cohete Space Launch System (SLS).
A bordo de la nave Orion viajan cuatro astronautas:
- Reid Wiseman
- Victor Glover
- Christina Koch
- Jeremy Hansen
El objetivo es completar un recorrido alrededor de la Luna y regresar a la Tierra, en lo que representa el primer viaje tripulado al entorno lunar desde Apollo 17.
El sobrevuelo: el momento clave del viaje
El evento que será transmitido marca uno de los puntos más importantes de la misión. Durante esta fase, la nave se aproximará a la Luna y utilizará su gravedad para ejecutar una maniobra conocida como asistencia gravitatoria.
Este procedimiento permitirá:
- Rodear la cara oculta de la Luna
- Alcanzar la mayor distancia recorrida por humanos en el espacio profundo
- Impulsar la nave de regreso hacia la Tierra
El sobrevuelo representa no solo un logro técnico, sino también una oportunidad visual, con imágenes inéditas del satélite natural desde una nave tripulada.
Netflix se suma a la transmisión espacial
Aunque el lanzamiento inicial fue transmitido por canales oficiales y plataformas digitales, Netflix no participó en esa fase. Ahora, la plataforma se integra mediante su acuerdo con la NASA para incorporar contenidos de NASA+.
La transmisión del sobrevuelo será una de las primeras grandes emisiones dentro de esta colaboración, que busca acercar eventos espaciales a una audiencia global.
El contenido que se verá en Netflix será la señal oficial de la NASA, adaptada para su distribución en streaming.
Un regreso a la Luna con audiencia global
La misión Artemis II forma parte del programa que busca reactivar la exploración humana del entorno lunar. A diferencia de misiones anteriores, esta etapa cuenta con una fuerte presencia en plataformas digitales, lo que amplía su alcance.
El sobrevuelo lunar, ahora disponible en streaming, permitirá que millones de personas sigan en tiempo real un momento clave del viaje, mientras la nave Orion continúa su trayecto antes de su regreso programado a la Tierra.