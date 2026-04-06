Sin maquillaje/ arlamont@msn.com/ 6 de abril de 2026

TELÉFONO

Señor La Mont, en referencia a una columna acerca de la celebración del cumpleaños del teléfono, ¿cuál es el futuro de este aparato?

R. Le comparto que la tecnología ya prepara la próxima metamorfosis:

1. Teléfonos invisibles

Interfaces proyectadas, gafas inteligentes y dispositivos sin pantalla que usan voz, gestos y realidad aumentada.

2. IA integrada

Asistentes capaces de anticipar necesidades, traducir en tiempo real, resumir conversaciones y gestionar tareas complejas.

3. Redes 6G

Velocidades que permitirán hologramas personales, telepresencia inmersiva y comunicación multisensorial.

4. Biometría avanzada

Autenticación continua por voz, movimiento y patrones fisiológicos.

5. Sustitución parcial del teléfono físico

La comunicación se integrará en ropa, vehículos, hogares y espacios públicos, diluyendo la idea de un “dispositivo”.

EL BUG

En algunos pasillos de internet corre el rumor de un bug que casi acaba con el internet, ¿es esto cierto?

R. Es verdad. Le comparto que en 2024 el mundo estuvo a centímetros de un desastre digital global. Un backdoor insertado en XZ Utils, una biblioteca usada por prácticamente todas las distribuciones de Linux, permitía a un atacante —presuntamente ruso— tomar control remoto de cualquier servidor vía SSH sin contraseña. Fue tan grave que recibió CVSS 10.0, la calificación máxima de riesgo.

Esto no fue descubierto por un equipo de élite ni por una agencia de inteligencia. Fue porque Andres Freund, un programador alemán, notó un retraso de apenas 0.05 segundos en su computadora y decidió investigarlo. Ese detalle mínimo destapó una operación de infiltración que llevaba dos años construyéndose. Si el código comprometido hubiera llegado a versiones estables de Linux —estaba a semanas de hacerlo—, el impacto habría sido brutal: bancos, aerolíneas, hospitales, gobiernos, universidades y empresas dependen de servidores Linux. Habría sido como el bug de CrowdStrike… pero multiplicado por cien.

La prensa internacional lo trató como “un buen hallazgo técnico”. Pero la verdad es que estuvimos peligrosamente cerca de que medio internet quedara expuesto, incluyendo a México, donde gran parte de la infraestructura pública y privada corre sobre Linux.

EL TITANIC

¿Es el hundimiento del Titanic el mayor desastre marítimo que jamás se haya registrado?

R. No, este récord corresponde al Wilhelm Gustloff. En enero de 1945, mientras el invierno y la guerra cerraban el cerco sobre Prusia Oriental, el Wilhelm Gustloff zarpó abarrotado de civiles, heridos y personal militar que huía del avance soviético. Era de noche, el mar estaba helado y el barco navegaba casi a oscuras para evitar ser detectado. A las 21:16, el submarino soviético S‑13 lanzó tres torpedos que impactaron de lleno. El buque se escoró de inmediato; miles quedaron atrapados en pasillos saturados y cubiertas congeladas. En menos de una hora, el transatlántico desapareció bajo el Báltico. Murieron unas 9 mil personas, la mayoría mujeres y niños.

Le comparto estos otros desastres:

El Goya (1945) y el General von Steuben (1945), también hundidos durante evacuaciones alemanas, causaron entre 6 mil y 7 mil muertes cada uno. Todos superan ampliamente al Titanic en víctimas, pero ocurrieron en el caos final de la Segunda Guerra Mundial, sin glamour, sin prensa internacional y sin un relato heroico que inmortalizara la tragedia. Por eso quedaron en la sombra, pese a su magnitud histórica.