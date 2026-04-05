BTS ARIRANG World Tour: difunden primeras fotos de cómo luce su impresionante escenario

BTS está por hacer su regreso a los escenarios con “ARIRANG World Tour”, con el cual recorrerán varios países, entre ellos México, pero antes de verlos en nuestro país los idols comenzarán su gira en Seúl, por lo que ARMY no puede con la emoción.

Será el 9 de abril cuando BTS pise de nuevo los escenarios y ya que falta tan poco para verlos de nuevo, en redes sociales ya han comenzado a circular imágenes de cómo lucirá el imponente escenario de “ARIRANG World Tour”.

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Así luce el escenario de BTS para ARIRANG World Tour

Por medio de redes sociales han circulado imágenes de cómo lucirá el escenario en el que se presentará BTS dentro de unos días.

Algo que se sabe es que el escenario será 360, por lo que de esta manera todos los asistentes a los conciertos de BTS tendrán la oportunidad de disfrutar del show desde el lugar en el que se encuentren.

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Y recientemente gracias a la colaboración entre Samsung y BTS, la marca coreana también compartió un video de una ilustración de cómo luciría el escenario, dando mayor énfasis a las pantallas que estarán alrededor.

En las imágenes difundidas en redes sociales, aunque no se puede ver el escenario completo, algo que sí muestran es el tamaño de las pantallas que se colocarán arriba del escenario, asegurando que la experiencia del ARIRANG Tour será en grande.

El concierto tendrá un escenario central con vista de 360 grados. Ticketmaster

Lo que se puede apreciar es que las pantallas tienen un gran tamaño y que estarán en el centro del escenario, con una forma que parece una X, asegurando así que de cualquier lugar de los recintos en los que se presenten se pueda ver todo lo que ocurre.

Los conciertos de BTS en México

Serán los próximo 7, 9 y 10 de mayo cuando BTS regrese a México, esta vez se presentarán por primera vez en el Estadio GNP, lo que sin duda será un momento muy especial para ARMY.

Cabe recordar que en BTS, J-hope, uno de los raperos del grupo, dio dos conciertos en el Palacio de los Deportes, como parte de su gira en solitario “Hope On The Stage”.

¿Estás listo para ver a BTS de nuevo en los escenarios?

PJG