Kurt Russell: Por qué el legendario actor eligió The Madison como su nuevo gran proyecto

Kurt Russell es uno de esos actores cuya presencia en Hollywood es parte del paisaje de la Meca del Cine. Desde finales de los años 50, Kurt ha sido un nombre constante en los alrededores de los grandes estudios, pero detrás del glamour de las luces, la fama y los autógrafos hay un hombre de 75 años que ha encontrado un balance entre la locura de la industria y la vida alejada de ella... y que disfruta al máximo.

“Fui actor desde muy joven y, en aquella época, todo se hacía en Los Ángeles, ya no tanto. Ahora viajamos mucho a diferentes lugares, y generalmente no trabajamos en Los Ángeles, pero tu vida familiar está allí.

“Tenía 26 años y simplemente quería vivir una vida diferente. Quería vivir en un rancho, criar ganado, criar caballos, cazar, pescar. Quería hacer todo aquello con lo que me sintiera a gusto y encontré ese lugar en una zona llamada Old Snowmass, Colorado, y allí era donde quería estar, pero he pasado mucho tiempo en Los Ángeles y cuando estoy allí, disfruto mucho”, compartió Russell en entrevista con Excélsior.

Y eso es justo una de las similitudes que encontró entre él y Preston Clyburn, el patriarca de la familia Clyburn y al que da vida en la primera temporada de la serie The Madison, la cual se encuentra disponible en Paramount+.

Preston es un hombre de finanzas en la ciudad de Nueva York, ése es el centro de las finanzas para él, es donde trabaja, donde creció su familia. Pero para él, visitar a su hermano, quien ha dejado el mundo de las finanzas con mucho éxito por derecho propio, encontraron este pequeño paraíso, y es la pesca con mosca lo que los une, todo ese mundo de introspección fraternal sobre el punto en el que se encuentran en sus vidas. Ahora hablan de cosas que sugieren al público que el tiempo se acaba, nunca se sabe, la vida serpentea como un río, sigue su curso.

“Y esta familia, debido a una tragedia, se encuentra a sí misma. Como peces fuera del agua en un entorno diferente, completamente distinto. Y aprenden mucho sobre sí mismos. Como dije, la ciudad de Nueva York y Montana son, literalmente, personajes en sí mismas. La gente que vive en Nueva York es muy diferente de la que vive en Montana, y viceversa. Me encanta la forma en que Taylor lo presenta y lo que le dice al público, lo que tiene que decir y cómo el público se identifica con eso”, agregó el actor.

Pero en esta ocasión Russell no se quedó simplemente en el papel de actor, decidió hacer equipo con Taylor Sheridan, el responsable de éxitos en plataformas digitales como Yellowstone y la precuela 1883, y compartir el crédito de productor ejecutivo de este proyecto en el cual, para el originario de Springfield, Massachusetts, la historia y cómo estaba contada en el papel lo impactó de manera profunda.

“Estaba trabajando en otra serie, Monarch: Legacy Of Monsters, que estaba en nuestro segundo año. Habíamos hablado de otras series con Taylor y cuando surgió The Madison, cuando leí los primeros cuatro episodios, me costó mucho terminarlos. Me impactaron profundamente a nivel emocional. Mucha de la presión de la prensa, era mucha y entendí que la compartía con ese personaje. Entendí lo que significaba para la serie, para su personaje, para el personaje de Michelle (Pfeiffer), Stacey... y simplemente quise hacerlo.

“Me encanta el resultado y en lo que se ha convertido. Christina Voros hizo un trabajo excelente. Y Michelle también, al plasmar la esencia de lo que Taylor quería crear, y es un guion magnífico. Es un escritor extraordinario, pero la ejecución, a veces se pierde, pero en esta ocasión no fue así, todo está ahí. Es lo que se suponía que debía ser, así que no quería perdérmelo”, compartió Russell.

Michelle Pfeifer y Matthew Fox, en el elenco

The Madison. Cortesía Paramount+

The Madison se desarrolla en dos mundos distintos mientras profundiza sobre los lazos que mantienen unidas a las familias: el hermoso paisaje de Montana y la vibrante energía de Manhattan y es un emotivo retrato sobre el duelo y las conexiones humanas.

Kurt comparte el set —y también el crédito de productor ejecutivo— con Pfeiffer, además de Beau Garrett, Patrick J. Adams, Elle Chapman, Matthew Fox y Amiah Miller, entre otros, y para el legendario actor, que no esconde su generosidad con sus colegas actores, fue la elección del elenco, el profesionalismo y la camaradería que desarrollaron lo que ha logrado que el público disfrute de The Madison.

“Me alegra ver que la gente disfruta tanto de esta serie porque yo, como dije, cuando la leí me quedé impresionado, era algo que realmente quería hacer. Pensé que Michelle iba a ser genial. Ella es increíble... todo el elenco ha hecho lo que se supone que debe hacer.

“La escritura de Taylor es probablemente la mejor de su carrera; creo que es la mejor muestra de lo que él aporta al mundo del streaming. Es una serie profundamente emotiva. Y sí, creo que mucha gente se sentirá identificada”, señaló.

The Madison llegó a la pantalla digital el pasado 14 de marzo con sus primeros tres capítulos; una semana después se estrenaron los otros tres y tan sólo en una semana, esta producción se convirtió en el mayor lanzamiento original de Paramount+ con ocho millones de espectadores en 10 días, de acuerdo con The Hollywood Reporter.

Matthew Fox. Cortesía Paramount+

Para saber

La primera temporada de The Madison cuenta con seis episodios.

Se ha confirmado que habrá una segunda entrega y tendrá el mismo número de capítulos.

Se comenzó a filmar en agosto de 2024.

Tuvo como locaciones sitios en Montana, Nueva York y Texas.

Breton Vivian compuso la banda sonora de la serie, ya había trabajado con Sheridan en otros proyectos de Yellowstone.