¿Quién ganó? MrBeast enfrenta a 50 streamers por un millón de dólares

El creador de contenido MrBeast volvió a colocarse en tendencia tras publicar uno de sus retos más ambiciosos: un torneo con 50 streamers de distintas partes del mundo, en el que el ganador obtendrá 1 millón de dólares para sus seguidores.

El video, que rápidamente acumuló millones de reproducciones, reúne a algunas de las figuras más influyentes del streaming y combina pruebas físicas, desafíos mentales y competencias en videojuegos.

Un torneo global con figuras del streaming

Para la conducción del reto, MrBeast eligió a IShowSpeed como host, quien acompañó el desarrollo de las pruebas y la dinámica del concurso.

Entre los participantes destacan creadores de contenido de habla hispana, incluyendo a:

Ibai Llanos

El Rubius

TheGrefg

Quackity

A ellos se suman figuras internacionales como:

Kai Cenat

Ludwig Ahgren

Pokimane

KSI

Valkyrae

LazarBeam

También participaron creadores como Mark Rober, FaZe Rug, JiDion, Jaiden Animations, TheOdd1sOut y Michael Reeves, entre otros.

Mr Beast enfrenta a streamers Especial

Retos, videojuegos y momentos virales

El formato del video combina distintas pruebas diseñadas para eliminar participantes progresivamente. Entre los momentos más comentados destaca un enfrentamiento dentro de Fortnite, título que ha sido clave en el crecimiento del streaming a nivel global.

Además del premio principal, el streamer RebeuDeter ganó un reto adicional que le otorgó un automóvil de lujo, con la intención de compartirlo con su audiencia en una transmisión posterior.

El video también dejó escenas virales, como eliminaciones inesperadas y la rápida salida de algunos participantes, lo que generó conversación en redes sociales.

Mr Beast enfrenta a streamers por un millón de pesos Especial

Los finalistas rumbo al desenlace

Tras varias rondas de competencia, el torneo se redujo a cuatro participantes:

El Rubius

Rakai

Skimask

Your Rage

Ellos fueron los encargados de disputar la fase final del desafío, que definirá quién se queda con el premio millonario, siendo YourRAGE el gran vencedor. Después, en una transmisión posterior que se realizó por Twitch, se realizó la repartición.

De entrada, YourRAGE destinó 100 mil dólares a su editor, quien hizo todo lo posible por tener en orden la campaña y todo lo que el creador vivió dentro de los retos e, incluso, preparó todo el tema de la emisión posterior.

El propio triunfador se convirtió en la personalidad con más suscriptores en la mencionada plataforma, con 100 mil y hasta tuvo una audiencia de 250 mil durante su intento de repartir el botín.

Un final que se transmitirá en vivo

A diferencia de otros retos del creador, el desenlace no se incluyó en el video principal. MrBeast anunció que el ganador se definirá en una transmisión en vivo desde su canal, lo que ha incrementado la expectativa entre sus seguidores.

El formato híbrido —video pregrabado con final en directo— refuerza la interacción con la audiencia y extiende la conversación en plataformas digitales.