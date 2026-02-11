Películas románticas y de amistad para ver en el cine este 14 de febrero

El 14 de febrero suele asociarse con cenas, flores o escapadas, pero también con uno de los rituales más compartidos en pareja o entre amigos: ir al cine. Este 2026, la cartelera de febrero ofrece historias que exploran distintas formas del amor —desde el romance clásico hasta los vínculos familiares, la amistad o las conexiones improbables—, convirtiendo la pantalla grande en un espacio para celebrar afectos desde múltiples miradas.

Para quienes buscan un plan cinematográfico acorde al Día del Amor y la Amistad, estos son algunos de los estrenos que se relacionan directamente con la fecha.

¿Quieres Ser Mi Novia?: Romance contemporáneo mexicano

Entre las opciones más cercanas al espíritu romántico se encuentra ¿Quieres Ser Mi Novia?, protagonizada por Ludwika Paleta y Juanpa Zurita.

La comedia romántica cruza dos etapas de vida y dos formas de entender el amor. A través de encuentros, malentendidos y segundas oportunidades, la historia explora cómo se construyen hoy las relaciones, los miedos al compromiso y las expectativas emocionales en tiempos contemporáneos.

Es una apuesta ligera, accesible y pensada para quienes buscan una cita relajada frente a la pantalla.

Ludwika Paleta y Juanpa Zurita estrenan ¿Quiéres ser mi novia? Videocine

Cumbres borrascosas: amor intenso y pasional

Para quienes prefieren relatos pasionales, llega una nueva adaptación de Cumbres Borrascosas, dirigida por Emerald Fennell.

Protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi, la película retoma el vínculo entre Heathcliff y Catherine, uno de los romances más intensos de la literatura. La historia, marcada por la obsesión, la tragedia y la imposibilidad, regresa con una mirada contemporánea que busca acercar el clásico a nuevas audiencias sin perder su fuerza emocional.

Elordi bromeó diciendo que encarnó el espíritu de Daniel Day-Lewis de la manera más dolorosa. IG

Hamnet: El amor desde la pérdida

El Día de San Valentín no solo abre espacio al romance, sino también a relatos sobre el amor que persiste más allá de la ausencia.

Ese es el eje de Hamnet, dirigida por Chloé Zhao. Ambientada en la Inglaterra del siglo XVI, sigue a Agnes y William Shakespeare tras la muerte de su hijo de once años.

Desde una narrativa íntima, la película aborda el duelo, la memoria y la forma en que el afecto transforma la vida familiar incluso después de la pérdida.

La directora Chloé Zhao platicó con Excélsior sobre su cinta Hamnet, que aborda la pérdida y cómo el arte ayuda a exponer sentimientos inexplicables. Universal Pictures

Valor Sentimental: Vínculos familiares y heridas abiertas

Otra mirada sobre los afectos aparece en Valor Sentimental, del director Joachim Trier.

La historia se centra en dos hermanas que, tras la muerte de su madre, deben reencontrarse con su padre, un reconocido cineasta. A partir de ese reencuentro emergen recuerdos, tensiones y afectos no resueltos que exploran el peso emocional de la familia.

‘Sentimental Value’ MUBI

GOAT: Amistad y trabajo en equipo

Para quienes celebran el 14 de febrero desde la amistad —o buscan una historia más ligera— la animación también tiene lugar en la cartelera.

La Cabra que Cambió el Juego: GOAT sigue a una pequeña cabra que se integra a un equipo profesional de roarball, un deporte extremo que pone a prueba su valentía y su capacidad de confiar en otros.

La película aborda el valor del trabajo en equipo, la pertenencia y la confianza, temas que conectan con la amistad y el apoyo colectivo.

GOAT es una propuesta para chicos y grandes Especial

Arco: Conexiones que trascienden el tiempo

La animación también ofrece una mirada más contemplativa con Arco, dirigida por Ugo Bienvenu.

La historia sigue a un niño proveniente del futuro que aparece en el presente, alterando la vida de una joven. Desde una estética poética, la cinta reflexiona sobre el tiempo, la memoria y los vínculos que se construyen entre generaciones.

ARCO llegará a los cines en febrero gracias a MUBI MUBI

¡Ayuda! o el amor en circunstancias extremas

La cartelera suma además ¡Ayuda!, thriller de supervivencia dirigido por Sam Raimi.

Protagonizada por Rachel McAdams y Dylan O’Brien, la historia sigue a dos colegas que sobreviven a un accidente aéreo y quedan atrapados en una isla desierta. Entre tensiones laborales, humor negro y supervivencia, el vínculo entre ambos evoluciona hacia una conexión distinta, marcada por la dependencia mutua y la transformación emocional.

Dylan O'Brien y Rachel McAdams protagonizan ¡Ayuda! Especial

El cine como espacio para celebrar vínculos

Más allá del género o el tono, la cartelera de febrero confirma que el cine sigue siendo uno de los espacios más recurrentes para celebrar el Día del Amor y la Amistad.

Ya sea desde el romance clásico, la amistad, la familia o las conexiones improbables, las historias en pantalla grande ofrecen una pausa compartida: dos horas para reír, llorar, tomarse de la mano o simplemente acompañarse en silencio.

Este 14 de febrero, la elección de la película puede decir tanto del vínculo como la cita misma.