Salud CDMX aclara cifra de víctimas mortales por sarampión

La Secretaría de Salud capitalina rechazó que la ciudad registre dos fallecimientos por sarampión. La dependencia precisó que “hasta el momento solo se tiene el registro de una muerte por sarampión en la Ciudad de México”.

Se trata del deceso ocurrido a finales de diciembre, de una menor de edad, que se dio a conocer ayer, martes 10 de febrero, debido a que la certificación oficial se completó apenas el lunes, tras un proceso de dictaminación epidemiológica a cargo de la Secretaría de Salud federal.

Salud federal reportó 2 muertes por sarampión en CDMX

La SEDESA, a cargo de Nadine Gassman, insistió en que es “el único registro que se tiene” de fallecimiento por este mal.

Ello, luego de que, durante la conferencia presidencial de este miércoles, en Palacio Nacional, durante el reporte sobre la situación actual del sarampión en México, el secretario de Salud federal, David Kershenobich, informó que en la Ciudad de México los fallecidos por el brote de sarampión aumentaron a dos.

A nivel nacional, señaló, “se han confirmado 28 decesos”, en todos los rangos de edad, desde los 12 hasta los 42 años.

21 casos han ocurrido en Chihuahua y tenemos dos casos registrados en la Ciudad de México; hasta el momento, en todo el país se han confirmado 28 decesos, con un caso en revisión para asegurar que la razón sea el sarampión, el cual sería el ocurrido en la capital del país”, explicó.

En ese sentido, personal del Gobierno capitalino dijo a Excélsior que la Secretaría de Salud “únicamente tiene un caso de defunción registrado” por sarampión.

Sin embargo, se aclaró que la menor fallecida tenía tres meses de edad y no 14 meses, como aseguró ayer, martes, la propia secretaria Nadine Gassman.

Vacunación en la capital

De acuerdo con información difundida por la Sedesa, este miércoles la vacunación contra el sarampión se mantiene en 421 puntos, de los cuales 263 se encuentran en clínicas del sector salud y 158 en sitios “semifijos”, como estaciones del Metro, Metrobús, Cablebús, Tren Ligero y Trolebús, así como en mercados y plazas públicas, además de explanadas de centros comerciales de diversas alcaldías.

Los sitios se pueden consultar a través de un código QR habilitado en las redes sociales de la Secretaría de Salud o en el enlace: http://189.240.225.200/index.html

