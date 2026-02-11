Instalan “Corredor del Amor” en la Alameda Central, CDMX

Cuadrillas de trabajadores de la Secretaría de Obras y Servicios afinan los últimos detalles del llamado “Corredor del Amor”, una instalación luminosa compuesta por más de una veintena de corazones y cupidos gigantes en la Alameda Central, Ciudad de México (CDMX).

La instalación podrá ser utilizada como escenario para que capitalinos y turistas se tomen la foto del recuerdo en el marco de los festejos del 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad.

Corredor del Amor en la Alameda Central. Hilda Castellanos-Lanzarin / Excélsior

El Amor y la Amistad en la Alameda

La figura central es un arco metálico, ubicado en la entrada principal a la Alameda, sobre Doctor Mora, esquina con Avenida Hidalgo.

Está enmarcado con pequeños corazones revestidos de escarcha y luces, así como un techo de más de cien series de luces LED que “simularán un cielo estrellado para que los enamorados y el público en general se tomen la foto”, dijo a Excélsior Alberto Hernández, encargado de las cuadrillas de la Dirección General de Alumbrado Público, de la Sobse, responsables del decorado.

Los trabajos de montaje iniciaron el viernes pasado y estarán listos para inaugurarse este viernes 13 de febrero.

Curiosos y parejas ya comenzaron a disfrutar de la instalación y se detienen a tomarse selfies incluso antes de que esté terminada, como se pudo observar durante un recorrido.

Ya empezaron varios a tomarse fotos, porque dicen que después no van a poder pasar y están aprovechando”, comentó uno de los trabajadores mientras colocaba las últimas series de luces en el escenario central.

Corredor del Amor en la Alameda Central. Hilda Castellanos-Lanzarin / Excélsior

Además, una veintena de figuras de corazones y cupidos gigantes fueron instaladas en las glorietas principales de la Alameda Central, que luce libre de vendedores ambulantes.

Para la realización de cada figura se utilizaron 150 metros de escarcha y unos cien kilos de alambre forjado.

Fuera de comercio ambulante

Corredor del Amor en la Alameda Central. Hilda Castellanos-Lanzarin / Excélsior

“El Corredor del Amor” permanecerá durante el resto del mes de febrero, como parte de la decoración especial de la Sobse para estas fechas.

Hernández destacó que la intervención “había sido programada para años anteriores, para esta fecha del Día del Amor”, lo que no había sido posible debido a la presencia del comercio ambulante.

La Alameda estaba tomada por vendedores ambulantes y ahora ya está libre”, comentó Hernández.

El montaje requirió preparación desde mediados de enero, con trabajo previo en taller antes de trasladar las estructuras a la Alameda.

