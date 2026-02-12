Julie Delpy arremete contra la xenofobia francesa con la sátira ‘Vecinos bárbaros’

A pesar de que la francesa Julie Delpy comenzó su carrera a los 14 años de la mano de Jean-Luc Godard en la cinta Détective, su sueño siempre fue dirigir. Incluso le pidió al cineasta que, si él lo deseaba, no la integrara al elenco, pero que la dejara estar en el set para aprender de él.

Así, la actriz, mundialmente famosa por haber trabajado con Richard Linklater en la trilogía Antes del amanecer, Antes del atardecer y Antes de la medianoche, donde cumplió su deseo de ponerse tras la lente.

Ahora llega a nuestro país con Vecinos bárbaros, comedia satírica que muestra cómo los franceses pueden ser los verdaderos “bárbaros” debido a sus acciones xenófobas.

Yo odiaba la escuela. No era para nada una persona de academia; estuve en una escuela pública francesa y para mí fue muy duro. Era feliz trabajando a los 14 años en un set y mi sueño era ser directora. Siempre quise serlo, pero no había muchas esperanzas para una mujer en los 80. No fue un camino fácil y me llevó muchos años poder dirigir. Ahora ver mujeres tras las cámaras es muy común, pero a los 15 años escribí mi primer guion, una historia de amor rara que algunos querían financiar y otros ni siquiera leían porque era de una joven y no les importaba”, contó en entrevista con Excélsior Julie Delpy.

Fue hasta 2002 que Delpy, nominada en dos ocasiones al Premio Oscar, logró debutar como directora de largometraje. Hoy el público podrá ver su sexta película, Vecinos bárbaros (Les Barbares), que hace una dura crítica a la sociedad francesa al mostrar la segregación ante los refugiados.

La trama se centra en un pueblo que espera acoger a refugiados ucranianos, pero al ser estos enviados a otras partes de Europa, no les queda más remedio que recibir a una familia siria. Valiéndose de la comedia, Delpy, quien también actúa, muestra la hipocresía de quienes se dicen “buenos”, pero ven con malos ojos a “los árabes”, quienes en su país de origen eran profesionales reconocidos.

La inspiración fue ver la crisis de refugiados en Europa y el sufrimiento de tener que huir de la guerra para encontrar un lugar en el que esperan ser bienvenidos; sin embargo, no fue así para mucha gente. Quería explorar la historia de ser un inmigrante. La historia realmente surge de mi empatía hacia las personas que luchan en este mundo”, relató la actriz de 56 años.

La también musa del director polaco Krzysztof Kieślowski en la saga Tres colores, Blanco, señaló que, aunque su cinta refleja a la sociedad francesa, es un tema universal.

Puedes encontrar esas mismas situaciones en cualquier parte. Lo que quería mostrar fue lo que encontramos en todos los entrevistados sirios con los que hablamos para el guion. Lo único que la gente quiere es trabajar, tener un techo y tener a su familia segura. Eso es todo. La gente no quiere problemas, sólo quieren una vida tranquila en un lugar seguro. Ahí es donde surge el problema, cuando los grupos políticos avivan el miedo y el odio”, compartió.

Para la directora de Dos días en París y Dos días en Nueva York, el estreno en México es un logro tras ocho años de gestación.

Me costó ocho años hacer esta película por la financiación, porque mucha gente con poder en Francia ahora controla la narrativa. El país se ha desviado hacia la extrema derecha y hacia un racismo tremendo, especialmente contra los árabes, y mi película habla de ellos; por eso no fue fácil hacerla”, confesó.

Lo raro es que mis películas tienen éxito financiero, así que es un poco confuso. Incluso cuando no hablo de política, la paso mal para poder filmar, pero soy y seguiré siendo una mujer trabajadora”, remató.

El filme cuenta con las actuaciones de la propia Delpy, Sandrine Kiberlain, Laurent Lafitte, Ziad Bakri e India Hair. Estará disponible por Filmelier+, disponible en Prime Video y Roku.

CONOCE A JULIE DELPY:

*Nació el 21 de diciembre de 1969 en París, Francia.

*Hija de los actores Albert Delpy y Marie Pillet.

*Estudió en la Escuela de Cine de la Universidad de Nueva York (NYU).

*En 1995 dirigió el corto Blah Blah Blah y lo estrenó en Sundance.

*Nominada al Oscar por Mejor Guion Adaptado por Antes del atardecer (2004) y Antes de la medianoche (2013) junto a Richard Linklater y Ethan Hawke.

cva*