Murió Jung Eun-woo, actor de K-dramas, tras una sospechosa publicación en redes sociales

Jung Eun‑woo murió este 11 de febrero a los 39 años, según informaron medios de comunicación en Corea del Sur. La noticia sorprendió tanto a seguidores como a colegas de la industria, ya que el actor mantenía una trayectoria constante en la televisión surcoreana desde hace casi dos décadas.

El intérprete, cuyo nombre real era Jung Dong‑jin, se ganó el reconocimiento del público gracias a su participación en dramas que alcanzaron altos niveles de audiencia. A lo largo de su carrera, logró posicionarse como un rostro conocido dentro y fuera de Corea, especialmente entre los seguidores de los K‑dramas.

La publicación que desató especulaciones sobre su muerte

Tras confirmarse la muerte de Jung Eun‑woo, muchos usuarios en redes sociales comenzaron a revisar su actividad reciente en redes sociales. Un día antes de que se diera a conocer la noticia, el actor compartió en Instagram varias imágenes, entre ellas fotografías del actor Leslie Cheung y de la cantante Amy Winehouse.

La publicación iba acompañada de la frase “Missing, envying, regretting…” (extrañando, envidiando, lamentando…). Desde entonces, el mensaje ha sido compartido y analizado por seguidores.

Cabe señalar que, hasta el momento, no existe información oficial que confirme la causa de su muerte. Aunque algunos fans han especulado en redes sociales, la familia ha decidido mantener los detalles en reserva, en respeto a su privacidad.

El velorio del actor se llevó a cabo en el Hospital New Korea, ubicado en Gimpo, en la provincia de Gyeonggi. Amigos, colegas y admiradores acudieron al lugar para rendir homenaje al actor antes del funeral programado para los días posteriores.

Si bien Jung Eun‑woo no era considerado una de las figuras más grandes a nivel internacional dentro del fenómeno conocido como la ola coreana o Hallyu, sí logró consolidar una carrera estable y respetada en la industria televisiva surcoreana.

¿Quién era Jung Eun‑woo?

Desde muy joven mostró interés por la actuación y decidió formarse profesionalmente en Teatro y Cine en la Universidad Dongguk, institución reconocida en Corea del Sur por su formación artística. Su debut oficial se dio en 2006 con la serie juvenil “Rounding Off Season 3”.

Con el paso de los años, Jung Eun‑woo participó en diversas producciones que fortalecieron su presencia en la pantalla chica. Entre los títulos más recordados de su filmografía se encuentran La novia del Sol, Five Fingers, One Well‑Raised Daughter, My Only One y Welcome to Waikiki 2.

Además de su trabajo en dramas televisivos, también incursionó en el cine. Uno de sus proyectos más recientes fue la película Memory, estrenada en 2021, la cual se convirtió en su última aparición cinematográfica antes de su fallecimiento.

