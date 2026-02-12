Entre glamour y crimen: el lado oscuro de Los Ángeles cobra vida en 'Caminos del crimen'

Mencionar Los Ángeles es, sin duda, hablar de fama, glamour, poder, música, “gente bien”, la meca del cine —el centro de entretenimiento más grande del mundo—, Hollywood Boulevard, Sunset Strip y la Ruta 101; todo eso que hace que la ciudad más poblada de California sea uno de los lugares más emblemáticos de Estados Unidos.

Pero Los Ángeles también tiene su lado b, ese lado muy oscuro donde hay crímenes, violencia, casas de cartón, personas sin hogar y con una necesidad de vivir mejor, de migrantes que trabajan para alcanzar un mejor nivel de vida, y es ahí donde el contraste es brutal en lo económico y en lo moral. Y esa fue la idea del cineasta Bart Layton en Caminos del crimen.

Es gracioso porque recuerdo que cuando empecé a hablar con Bart sobre esto, él usaba Parásitos como una especie de plantilla. Él quería hablar de estas estratificaciones sociales de Los Ángeles y de cómo hay gente disponible allí y la moralidad del lugar, ves muchas de las cosas de LA, las que no se ven bien, las cosas peligrosas. Hay una escena en la que estoy pensando en ese momento en el que ese rico está disparando su arma en el jardín y hay probablemente un migrante. El tipo es un trabajador migrante y lo está tratando como si no fuera nada.

Me encanta que él tenía todas estas estratificaciones sociales de la película, que es una cosa de policías y robos. Pero en esta película realmente puedes explorar a los personajes y moralidad, como casi cada uno de ellos lo hace. Y cada uno de ellos tiene un dilema moral viviendo en un mundo que los deshumaniza de alguna manera, lo que está bien es malo y lo malo está bien. Y eso es donde estamos en el mundo en este momento”, compartió Mark Ruffalo en entrevista con Excélsior.

Layton no sólo quería mostrar la ciudad como un personaje más con vida propia, sino que también quería remarcar toda esa parte social que existe a través de una thriller.

Y no es algo que es limitado a Los Ángeles. Definitivamente, lo experimentamos aquí en Londres, seguro que en México también, pero en Los Ángeles es muy, muy intenso ese sentido de que eres lo que tienes, lo que propones, lo que manejas. Y esa fue una de las razones por las que pensé, vamos a tener eso (Los Ángeles) como un fondo”, explicó el cineasta.

A Ruffalo se le unió Chris Hemsworth y Halle Berry en el elenco, y entre los tres no sólo hacen esta cinta de suspenso y acción una más, también hacen, de cierta forma, un homenaje a aquellas películas de los años 70, 80 y 90 que estaban basadas en estos géneros... además de que los hizo trabajar cerca de casa.

Me encanta estar en LA. Es la ciudad en la que vivo, tengo hijos y fue muy agradable poder ir a trabajar y volver a casa a ver a mis hijos. Eso fue muy bueno para mí. Pero también fue agradable ser parte de un filme que es un repaso de los grandes filmes de acción del pasado, muy adultos, que no siempre podemos hacer como se siente. Así que fue una gran oportunidad ser parte de este proyecto con Bart, que es un director tan dinámico.

Estos dos fueron elegidos antes de mi llegada y fue uno de los puntos de venta. Bart dijo ‘Chris Hemsworth y Mark Ruffalo están en la película’. Y yo dije: ‘¡Sí! ¡Sí, sigamos! ¡Dios mío, lo hiciste!’. Estaba tan emocionada de poder trabajar con este maravilloso equipo y ser parte de una historia que he querido ver en el escenario por mucho tiempo”, explicó Halle.

Hay una energía muy intensa en la cinta, tanto en el aspecto de la acción como en las escenas dramáticas. Así que fue muy divertido. También hay nostalgia, como dijo Halle, de los filmes hechos en los 70, 80 y 90 que amamos. Pero todavía se siente contemporáneo. Y LA, en sí misma, en contra de la oscuridad de Los Ángeles, es un personaje.

Y el modo en que Bart grabó este filme y escogió ciertas locaciones y tomó fotografías y ángulos de cámara y tal, realmente sientes el impulso de esa ciudad. Y creo que fue representado en un modo fascinante de los sí y los no, el dividido y el lado superficial. Pero también el hecho de que los seres humanos viven allí y lo hacen de su mejor manera y viven en ese espacio”, agregó Chris.

Monica Barbaro también es parte de esta aventura, y para ella poder darle vida a Maya le dio la oportunidad de revisionar lo que representa ser una chica californiana... siendo ella una.

Fue un placer llegar a grabar en Los Ángeles. Técnicamente, vivo allí, pero nunca estoy allí porque tengo que trabajar en todos los lugares. Fue una gran alegría, mi personaje no está en las escenas de acción, pero pude sentarme en un puesto de tacos que conozco en Echo Park, y, Dios mío, lo disfruté mucho. Me sentí como si estuviera grabando en mi jardín. Filmar esta historia allí me hizo sentirme realmente conectada a ella a través de Maya, un personaje que para mí es la típica chica de Los Ángeles, es una persona que vive su vida con frustraciones en el trabajo e intentando hacer lo mejor posible, y en la relación intentando descubrir quién es este tipo que es tan secreto y que le gusta.

Me sentí como si eso fuera un Los Ángeles al que puedo relacionar, de alguna manera. Mi propia vida no es completamente relatable siendo una actriz, pero creo que hay... no sé, conozco a esa chica, fue genial. Y también es una representación realmente auténtica de los altos y bajos, y la disparidad de la riqueza en Los Ángeles, y todos los diferentes tipos de bolsillos de las comunidades”, agregó Monica.

EL DATO:

*Caminos del crimen es una adaptación de Crime 101, novela de Don Winslow.

*El rodaje comenzó en octubre de 2024.

*En el elenco también figuran nombres como Nick Nolte y Jennifer Jason Leight.

*La cinta la produjo Amazon MGM Studios.

*Amazon ganó una guerra de ofertas por los derechos de la novela en 2023, con Pedro Pascal originalmente en conversaciones para protagonizar junto a Hemsworth antes de abandonar debido a conflictos de programación.

cva*