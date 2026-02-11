Senado avala ingreso de 19 marines de EU a México

El Senado de la República aprobó el ingreso de 19 integrantes del Equipo Seal 2 de la Marina de Guerra de Estados Unidos a territorio mexicano para participar en un programa de adiestramiento especializado con la Armada de México. La decisión generó debate en la Cámara alta debido a un incidente previo relacionado con el ingreso de una aeronave estadounidense sin la autorización legislativa correspondiente.

La autorización fue aprobada con 105 votos a favor y una abstención, y permitirá que los marinos ingresen al país del 15 al 16 de febrero de 2026 a bordo de un Hércules C-130, la misma aeronave que previamente entró sin permiso del Legislativo, lo que provocó objeciones por parte de la oposición.

Los 19 marinos estadounidenses participarán en actividades de capacitación especializada conjuntamente con personal de la Unidad Naval de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina. El programa, denominado “Mejorar la capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales”, se llevará a cabo en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina en San Luis Carpizo, Campeche.

Fortalecer habilidades tácticas individuales y colectivas

El adiestramiento busca fortalecer habilidades tácticas individuales y colectivas y fomentar la compatibilidad operativa entre las fuerzas especiales mexicanas y el Equipo Seal 2 de la Marina de Estados Unidos.

El único voto de abstención en la Cámara fue del senador Gerardo Fernández Noroña (Morena), quien argumentó que Estados Unidos aplica políticas contra terceros países como Venezuela y Cuba, mientras exige cooperación de México en seguridad sin abordar el consumo de drogas en su propio país. En su intervención, señaló que no consideraba adecuada la entrada de fuerzas armadas extranjeras, ni siquiera para actividades menores.

La senadora Alejandra Barrales (Movimiento Ciudadano), aunque a favor del ingreso, cuestionó que el Senado no haya sido consultado antes sobre el ingreso de la aeronave militar en enero, argumentando que se trata de una facultad exclusiva de la Cámara alta conforme al artículo 76, fracción III de la Constitución.

Durante las intervenciones también se mencionó la preocupación por la seguridad aérea en la frontera con Estados Unidos, específicamente en relación con la suspensión del espacio aéreo en Texas por posibles drones criminales, un tema que la senadora dijo no haberse abordado en la discusión.

Contexto de la autorización

La aprobación de este tipo de permisos responde a la facultad exclusiva del Senado para autorizar el ingreso de tropas extranjeras al país, además de consolidar la cooperación bilateral en materia de seguridad y adiestramiento militar. La solicitud fue enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum a través de un oficio de la Secretaría de Gobernación.

El debate sobre la colaboración militar con Estados Unidos ha sido recurrente en el Congreso mexicano, en particular cuando se trata de la entrada de aeronaves militares y fuerzas armadas en suelo nacional sin autorización legislativa explícita.Los marinos llegarán a México a bordo de la aeronave Hércules C-130, que aterrizará en el Aeropuerto Internacional de Campeche. Permanecerán en el país hasta el 16 de abril de 2026, tras lo cual se prevé que concluyan las actividades de adiestramiento y regresen a Estados Unidos.

