Frentes políticos / 12 de febrero de 2026

1. Alertas. Sin evidencia, pero con advertencia. Claudia Sheinbaum reiteró que México no tiene información que confirme uso de drones de cárteles en la frontera, tras el cierre temporal del aeropuerto de El Paso. Si la FAA o el Pentágono cuentan con datos, dijo, deben compartirlos por canales oficiales. Sean Duffy, secretario de Transporte de EU, respaldó la versión de una incursión y advirtió que se empleará fuerza letal ante violaciones al espacio aéreo. Sin embargo, horas después la FAA levantó la restricción y descartó riesgo para vuelos comerciales. La ruta sensata es la cooperación con pruebas, no alarmismo.

2. Cerrar filas. Frente al brote de sarampión, la presidenta Claudia Sheinbaum optó por coordinación, no por reproches. Reunirá a todos los gobernadores para unificar información y evitar que la salud pública se contamine. Con 28 millones de dosis disponibles y más de 21 mil centros de vacunación activos, no queda ninguna duda de que hay estrategia y hay abasto. David Kershenobich, secretario de Salud, y su equipo marcan prioridad en menores y en estados con mayor incidencia. En epidemias no hay colores partidistas; hay responsabilidad compartida. La vacuna existe, el plan también. Ahora toca cerrar filas y aplicarlo.

3. Vacuna firme. Frente al brote de sarampión, David Kershenobich, secretario de Salud, puso datos sobre la mesa y serenidad en el mensaje. En un país de 133 millones de habitantes, 9 mil 74 casos confirman que la estrategia de vacunación está funcionando. Sin cobertura, y en naciones que no reaccionarían a esta misma velocidad, el escenario sería de millones de contagios. Hay 28 millones de dosis disponibles, además de las 14.3 millones ya aplicadas, y una ruta clara para proteger a niñas, niños y adultos jóvenes. La respuesta es técnica, no política. México tiene vacunas, tiene estrategia y tiene conducción sanitaria responsable.

4. Golpe en altamar. La Secretaría de Marina, al mando de Raymundo Morales Ángeles, aseguró 188 bultos de presunta cocaína más allá de la Zona Económica Exclusiva, al oeste de Isla Clarión. No fue hallazgo fortuito, hubo intercambio de inteligencia con la Guardia Costera de EU y la JIATF-South, oportuno en tiempos de Donald Trump. Coordinación bilateral que pega directo a las finanzas del narco. Mientras algunos gobiernos titubean, la Semar actúa con vigilancia y cooperación internacional para cerrar rutas. Cada tonelada asegurada no sólo es droga fuera de circulación, es dinero que no llegará a las estructuras criminales.

5. Polvorín. A Layda Sansores se le acumulan los frentes abiertos. Campeche no vive estabilidad, sino confrontación permanente. Diputados de su propio partido la acusan de persecución tras negarle un crédito por mil millones de pesos; la comunidad universitaria rechaza la injerencia estatal en la UACAM; y el clima político se enrarece cada semana. Gobernar no es convertir la tribuna en un ring. Si a eso se suman versiones sobre investigaciones por huachicol que rozan a su entorno más cercano, es decir, a Romeo Ruiz Armento, su pareja, el panorama se complica. Si todo es conflicto, el problema no son los demás. Es el estilo.