La voz que el mundo no escuchó: la tragedia de Hind Rajab llega al Oscar 2026

Cuando la directora Kaouther Ben Hania escuchó las grabaciones de la niña palestina Hind Rajab pidiendo ayuda durante más de ocho horas para que fueran a rescatarla al haber quedado atrapada en un auto que era atacado por el ejército israelí en la Franja de Gaza, tuvo varios sentimientos encontrados y necesitó urgentemente compartir con el resto del mundo la historia de esa niña de seis años que fue asesinada vilmente, a través de La voz de Hind Rajab, cinta que está nominada al Oscar 2026 en el rubro de Película Extranjera.

Cuando escuché su voz inmediatamente dije: ¡Dios mío, esto es algo que no se debe olvidar! Pensé en que eso no era real, pero sí que lo era. Sentí que todos deberían escuchar la voz de esta pequeña niña y entender lo que le pasó”, contó la realizadora tunecina Kaouther Ben Hania en entrevista con Excélsior.

Esta directora, que hizo alianza con el mexicano Alfonso Cuarón, así como con Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Spike Lee y Michael Moore para producir esta película que se estrena hoy, contó que cuando supo que La voz de Hind Rajab iba a ser su siguiente cinta, fue a hablar con la madre de la niña para pedirle permiso y hacerle una promesa.

La llamé, hablamos y me dijo que estaba viviendo una situación horrible. Perdió a su hija, así como a la familia de su tío, que también iban en el auto con la niña, al mismo tiempo que se cambiaba de una casa a otra debido a las bombas que caían. Ella me dijo que quería justicia para su hija y que si la película iba a contribuir a ello, que, por favor, la hiciera y fue cuando comencé a hacerla”, contó Kaouther Ben Hania, quien en 2024 fuera nominada al Oscar a Mejor Documental por Four Sisters.

Durante la charla que la realizadora de 49 años sostuvo con Excélsior se le preguntó si consideraba que además de hacerle justicia a la niña Hind Rajab, nacida en 2018 y asesinada en 2024, también le hacía justicia a través de su historia a todas aquellas víctimas colaterales que han perecido en la Franja de Gaza.

¡Claro! La historia de Hind Rajab no se trata sólo de Hind Rajab. Hay algo más grande que esta pequeña niña, para mí es como si Gaza está pidiendo ayuda y la gente está escuchando su voz en todo el mundo, pero el acceso es negado por la ocupación israelí. La idea era contar la historia singular de Hin Rajab, pero hay más de 20 mil niños muertos en Gaza”, reflexionó y continuó.

Entonces, cuando la gente ve la película y siente dolor siempre les digo, multiplique este sentimiento por 20 mil niños. Es un dolor que ningún corazón humano puede soportar, sabes, así que lo que ha pasado en Gaza es algo que nos llevará tiempo y años comprender la escala de lo que ha pasado ahí”, apuntó Kaouther Ben Hania.

Para darle forma a La voz de Hind Rajab, la realizadora reclutó a un grupo de actores palestinos que físicamente eran muy similares a los integrantes de la organización humanitaria La Media Luna Roja que ese día de enero de 2024 estaban laborando cuando recibieron la llamada de la pequeña Hind Rajab.

La idea de la tunecina era recrear ese día la vestimenta, los looks y todo lo que había alrededor en esa oficina que durante horas vivió una tensión desbordante —que se aprecia en el filme— al saber que había una ambulancia de la Cruz Roja a ocho minutos de la niña, pero que por cuestiones burocráticas y permisos gestionados entre la Cruz Roja y las autoridades de Israel, esos ocho minutos se convirtieron en más de diez horas.

Debido a que los integrantes de La Media Luna Roja estaban grabando las llamadas tanto con grabadora de voz como con celulares, esas grabaciones las usó la directora para comparar los videos reales con la ficción que ella está recreando y nadie es ajeno a los llamados de auxilio de, primero, la prima de Hind Rajab, Layan Hamadeh, quien es la que primero habla a esta organización humanitaria para decir que los estaban atacando y que mandaran ayuda —se escucha cuando la asesina una ráfaga de disparos—.

Minutos después se escucha es la voz de la pequeña Hind Rajab decirle a los de La Media Luna Roja: ‘Tengo mucho miedo, por favor, venga. Lléveme, por favor, ¿quiere venir?’. O qué decir cuando al principio les dice que su tía, su tío y sus tres primos parecían dormidos, pero estaban llenos de sangre.

Lo que vivió Hind ni siquiera es duro, va más allá de eso, va más allá de lo que una persona puede imaginar. El hecho de que estamos contando esta historia es algo muy importante, y no podíamos rendirnos al dolor, teníamos y necesitábamos ser valientes, al menos tan valientes como para contar esta historia”, explicó Kaouther Ben Hania.

PRODUCTORES EJECUTIVOS DE LUJO

Tras escuchar todo lo que motivó la creación de este filme, se le preguntó cómo fue que Alfonso Cuarón, Brad Pitt y Joaquin Phoenix, por mencionar algunos nombres importantes de Hollywood, se sumaron al equipo de producción.

La película ya estaba hecha y teníamos esta pregunta de cómo hacer que la gente quiera ver esta película de un tema difícil, hablada en árabe y con subtítulos. Si bien es cierto que tenemos actores palestinos increíbles, no teníamos estrellas en la película, así que tuvimos una idea: necesitamos algunos ángeles, necesitábamos algún apoyo de gente famosa poniendo su nombre en los créditos. Entonces nos comunicamos con todos esos nombres, vieron la película y se conmovieron mucho”, contó.

Con respecto a Alfonso Cuarón, uno de los mexicanos más importantes con resonancia a nivel mundial, Kaouther Ben Hania habló de lo importante que para ella es su presencia, así como de la Alejandro González Iñárritu, quien le ayudó a promover el filme.

Para mí Cuarón es un gran cineasta y su cine es muy importante. También hay otro cineasta mexicano que me ha apoyado: Alejandro González Iñárritu. Él no es productor ejecutivo en la película, pero presentó la sesión de preguntas y respuestas conmigo hace unos días y me dijo muchas cosas maravillosas sobre mi película. Tuvimos excelentes sesiones de preguntas y respuestas en internet y tener su apoyo ha sido un honor para mí”, remató la cineasta.

Por un momento, La historia de Hind Rajab estuvo plagada de esperanza, pues justo cuando los miembros de La Luna Media Roja obtuvieron luz verde y los permisos para ir a rescatar a la niña tras más de diez horas de espera, la ambulancia que iba por ella fue atacada por el ejército israelí con un misil.

LOS DATOS:

Rajab generó indignación internacional y fue incluido en un informe de la ONU del 2025 que con éste y otros casos concluyó que ha habido genocidio en la Franja de Gaza.

La familia de Hind Rajab huía de la ciudad de Gaza cuando el coche en el que viajaban la niña, su tío, su tía y sus tres primos fue atacado por un tanque del ejército israelí.

DE LA CINTA:

La voz de Hind Rajab.

Dirige: Kaouther Ben Hania.

Actúan: Saja Kilani, Motaz Malhees, Amer Hlehel y Clara Khoury.

Género: Drama

País: Túnez, Francia, Reino Unido, Italia y Estados Unidos.

