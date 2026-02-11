Reportan balacera en El Limoncito, en Culiacán; fuerzas federales realizan operativo

Un operativo por parte de autoridades federales en El Limoncito, Sinaloa, durante la mañana de este 11 de febrero desató balaceras y enfrentamientos con civiles armados, sin que hasta el momento se tengan información de personas muertas o detenidas, ya que la labor de las fuerzas federales sigue aún en curso.

Habitantes del poblado El Limoncito dieron a conocer en redes sociales diversos videos sobre el operativo de las fuerzas federales en los que se escuchan múltiples detonaciones de arma de fuego, lo que ha llevado a que busquen protegerse en sus casas.

En los videos difundidos se observan al menos dos helicópteros artillados de la Secretaría de Marina, los cuales participan en el operativo que se lleva a cabo en la sindicatura de Jesús María, en el municipio de Culiacán. De acuerdo con los primeros reportes, además de elementos de la Marina, también participan agentes de la Defensa, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Policía Estatal Preventiva.

En breve más información

