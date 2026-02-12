Berlinale apuesta por cine político y de autor, lejos del brillo de Hollywood

El Festival de Cine de Berlín, tradicionalmente un escaparate más político que sus pares en Venecia y Cannes, presenta este año una selección que alejará a la audiencia de la oferta convencional de Hollywood.

De las 22 películas en competencia, sólo un tercio cuenta con nombres familiares para el público general. Estos incluyen a Channing Tatum en el drama criminal Josephine, el segundo largometraje de la directora emergente Beth de Araujo, y a Juliette Binoche en Queen at Sea, un drama familiar sobre la demencia.

Parece una programación de cine de arte muy radical, con muchas películas políticamente importantes, pero sin grandes estrellas de Hollywood”, comentó Scott Roxborough, jefe de la oficina europea de The Hollywood Reporter. Añadió que muchos títulos, particularmente en la competencia, están dirigidos a cinéfilos más que a audiencias masivas.

POCAS ESTRELLAS

Pese al enfoque, el festival mantiene algunos nombres de peso. El falso documental de la estrella pop Charli XCX, The Moment, presentado en Sundance, dividió a la crítica, pero apelará a los fanáticos del brat summer, un estilo de vida inspirado en su álbum de 2024, brat.

Por su parte, Pamela Anderson promocionará la película de Karim Aïnouz, Rosebush Pruning, junto a una nueva generación de actores que incluye a Riley Keough, Elle Fanning y Callum Turner.

Para los organizadores, la abundancia de voces menos conocidas y talento emergente es fundamental para la identidad de la Berlinale. Sus opciones arriesgadas para este año incluyen Soumsoum, The Night of the Stars, una cinta ambientada en Chad sobre un adolescente místico; la obra del cineasta mexicano Fernando Eimbcke, Moscas, e In a Whisper, de Leyla Bouzid, protagonizada por la actriz palestina Hiam Abbass.

UN MENSAJE DESDE LA APERTURA

El tono serio y político se estableció desde el inicio con la película inaugural: un romance situado en Kabul en 2021, durante la retirada de las tropas estadounidenses, titulado No Good Men.

Se siente correcto”, expresó la directora Shahrbanoo Sadat sobre la selección de su filme para abrir el festival el pasado 12 de febrero. Aseguró que el certamen brinda la oportunidad de abordar la situación de las mujeres en Afganistán en la actualidad, aunque sea brevemente.

Realmente me encantaría que la gente olvide todo lo que sabe de Afganistán y que simplemente se siente a mirar”, declaró.

TERMÓMETRO:

El año pasado, el público general compró 336 mil boletos. Este año, las entradas de seis euros para jóvenes de 18 a 25 años podrían atraer a más asistentes.

Desde el sector industrial, cerca de 12 mil participantes de más de 140 países asisten anualmente al festival y al Mercado de Cine Europeo (EFM), donde se firman acuerdos de distribución.

Aquí es donde todos toman la medida de la industria del cine independiente para ver quién tiene dinero, quién está dispuesto a gastar y qué películas se están vendiendo”, señaló Roxborough.

La accesibilidad de la Berlinale permite a los compradores probar las reacciones a las películas directamente.

cva*