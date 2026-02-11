¿Amor, fiesta o futbol? Los destinos que marcan tendencia para este 14 de febrero en México

¿Playa, sol y arena? O ¿Prefieres una escapada citadina con cena romántica? A unos días del 14 de febrero, las búsquedas de viajes en pareja comienzan a perfilar algunas tendencias turísticas para celebrar este Día del Amor y la Amistad.

Datos de Booking.com —recabados entre el 31 de enero y el 7 de febrero para estancias entre el 5 y el 14 de febrero— muestran qué ciudades concentran el interés de quienes buscan una escapada romántica, ya sea de fin de semana o de última hora.

Lejos de ser solo playas, el listado combina destinos urbanos, culturales y de descanso, revelando cómo las parejas mexicanas están diversificando la forma de celebrar el Día del Amor y la Amistad.

Ciudad de México

La capital encabeza las búsquedas, impulsada por su oferta de experiencias románticas urbanas: cenas en terrazas, hoteles boutique, museos, conciertos y paseos nocturnos.

También influye el turismo interno de corta distancia: parejas de estados cercanos optan por viajes exprés sin necesidad de vuelos o inclusive muchos "viajeros" son capitalinos que no salen de la ciudad, sino que reservan un hotel de lujo en su propia zona para salir de la rutina.

Cenas románticas con vista panorámicas; paseos en trajinera en Xochimilco u hoteles boutique en el Centro Histórico o Roma-Condesa podrían ser algunos escaparates en esta ciudad.

Vista aérea de la Ciudad de México Especial

Cancún

El clásico del romance playero no pierde fuerza. Cancún destaca por paquetes todo incluido, spas para parejas y cenas frente al mar. San Valentín coincide además con temporada alta internacional, lo que incrementa la visibilidad del destino en plataformas.

En el Caribe Mexicano, la tendencia se inclina hacia la desconexión total. El 14 de febrero en Cancún no es una celebración de una noche, sino una micro-vacación. Los resorts 'Adults Only' lideran las preferencias, ofreciendo desde spas de inspiración maya hasta cenas privadas en muelles solitarios.

El reto este año es la anticipación: con la llegada masiva de turismo internacional, los espacios más románticos se vuelven el tesoro más codiciado de la temporada.

Cancún se vuelve tendencia entre los lugares más buscados para San Valentín Elizabeth Ruiz / Cuartoscuro

Playa del Carmen

Si la CDMX es cultura y Cancún es lujo, Playa del Carmen se posiciona este año como el destino para las parejas que buscan una atmósfera vibrante y cosmopolita. A diferencia de otros años, este 14 de febrero la celebración coincide con el Carnaval de Playa del Carmen 2026, lo que añade un toque de energía festiva a la Quinta Avenida.

Las parejas están optando por combinar cenas románticas en restaurantes de autor con los desfiles de carros alegóricos y conciertos masivos (como el de Bellakath programado para esa noche), ideal para quienes prefieren el "reventón" compartido sobre la calma total.

Playa del Carmen Cuartoscuro

Los destinos de playa: el dato curioso

Más allá de la playa, el modelo de negocio está dictando la tendencia. Según datos de Hyatt Inclusive Collection, la preferencia por el lujo "todo incluido" en climas cálidos se ha disparado este 2026. Esto se debe a que, tras los gastos de inicio de año, los viajeros buscan experiencias con gastos predecibles. En destinos como Cancún y la Riviera Maya, donde la ocupación ya supera el 80% , la apuesta es por estancias de casi 5 días que priorizan el descanso, el bienestar y, sobre todo, la eficiencia del gasto.

Según datos de la Secretaría de Turismo (Sectur), cerca de cinco millones de turistas, entre nacionales y extranjeros, se alojaron en hoteles del país en la temporada invernal (que incluye febrero), lo que representó un crecimiento de más del 5% frente a 2024.

En 2025, la alta demanda se reflejó en una ocupación hotelera promedio superior al 56,6 % a nivel nacional, con destinos como Cancún, la Riviera Maya y Puerto Vallarta, alcanzando niveles por encima del 80%, confirmando su atractivo en una de las temporadas más importantes del año, por lo que el invierno se consolida como la “temporada dorada” del Caribe y el Pacífico mexicanos.

Guadalajara

El destino tapatío mezcla gastronomía, arquitectura colonial y vida nocturna. Es popular para escapadas culturales de fin de semana. Para las parejas que prefieren la sofisticación moderna, la colonia Americana (nombrada repetidamente como uno de los barrios más cool del mundo) es el epicentro de las tendencias.

Al ser un destino con una oferta hotelera y gastronómica tan amplia, permite tener "presupuestos inteligentes": la posibilidad de disfrutar de hoteles boutique de diseño, spas de primer nivel y cenas en los mejores restaurantes de la colonia Americana o Providencia, a precios mucho más competitivos que en Cancún o la Riviera Maya.

Por otro lado, este 14 de febrero coincide con el Clásico Nacional (Chivas vs. América), por lo que también es una buena opción para los seguidores de este deporte.

Catedral de Guadalajara en la noche Especial

Acapulco

El puerto guerrerense regresa al radar de búsquedas románticas, impulsado por su cercanía con el centro del país y nuevas promociones hoteleras.

Las parejas están regresando a los clásicos renovados de la Zona Dorada y Diamante, donde la infraestructura moderna se mezcla con esa nostalgia dorada que solo el Pacífico ofrece. ¿Y qué hacer en este puerto? Existe una preferencia por cenas al atardecer en los acantilados de La Quebrada o en los icónicos restaurantes con vista a la Bahía de Santa Lucía, reafirmando que no hay puesta de sol más romántica que la acapulqueña.

Más allá del sentimiento, Acapulco se mantiene como el escape de última hora por excelencia para el centro del país. Gracias a su conectividad terrestre, es el destino líder para las parejas que deciden su viaje apenas un par de días antes del 14 de febrero.

Acapulco en Año Nuevo Carlos Alberto Carbajal / Cuartoscuro

Ya sea bajo las luces de la Ciudad de México o el sol del Caribe, el 14 de febrero de 2026 refleja una evolución en la forma de viajar en pareja. Mientras las ciudades ofrecen escapadas culturales y gastronómicas de corta distancia, el invierno se consolida como la "temporada dorada" para las costas mexicanas.

Los datos de ocupación, que superan el 80% en los principales destinos de playa, demuestran que el romance sigue siendo un motor clave para el turismo.

Hoy, el viajero busca algo más que una cena; busca experiencias de bienestar que duren, en promedio, casi cinco días , priorizando la eficiencia del gasto y la ausencia de sorpresas en la factura final. Al final, el mejor destino será aquel que te permita desconectarte del mundo para reconectar con tu pareja.