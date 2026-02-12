Alguien piense en los Rayos

Se lee un poco premonitorio o como de un reporte del clima el título de esta entrega, JUSTAMENTE esa es la intención. Mientras no sólo está fuerte el tema de las críticas y la polémica por ese combo tremendamente doloroso de los o no permisos o no seguros para los peloteros de cara a la inminente edición del Clásico Mundial de Beisbol (WBC), también otro tema se le pone color de hormiga a la industria del beisbol ligamayorista.

Hemos dado puntual seguimiento al tema de estadios, cambio de dueños de franquicias, valores de las ventas realizadas, pero quizá pocos han sido tan peculiares como el trajín de unos Rayos que empezaron como mantarrayas, que llegaron vía una expansión reciente y que de verdad han sido tan folclóricos como esas calcetas “fosfo fosfo” que sacaron al mercado, la verdad, con eso también innovaron como los grandes.

Otra enorme peculiaridad es cómo un fenómeno climático los dejó sin estadio, digamos, “apto” para la anterior temporada de Las Mayores, en sí, podemos decir que es un grupo de peculiaridades, pues ese alguna vez llamado Tropicana Field tenía pasillos en la parte de ese techo de lonas, con reglas especiales si un elevado golpeaba esos elementos y sí, precisamente el fuerte tema de las altísimas velocidades del viento dejaron a los Rayos sin la posibilidad de usar ese inmueble para la temporada 2025.

Las cosas únicas siguieron cuando amarraron convenio con sus (¿odiados?) rivales divisionales en la Este de la Americana, los Yankees de Nueva York podrán ser “el imperio del mal” para algunos en clara referencia hacia Star Wars, pero NADIE está peleado con “el varo” y eso a los del Bronx la verdad siempre les viene bien, incluso debieron darse buenos oficios de la Oficina del Comisionado de MLB para tal efecto.

Ya que hablamos del Comisionado Rob Manfred, un consentidazo de Súper Beis, podrán decirse muchas cosas en cuanto a las implementaciones, las cuales ha debido implementar el abogado, pero de que tiene visión y cómo ha producido verdaderamente capital a raudales, nadie puede negarlo.

Aquí la cosa toma una óptica un poco distinta: los renders, que son esas bonitas ambientaciones presentadas por los amigos arquitectos, pintan como una verdadera cosa STATE OF THE ART el nuevo posible estadio de los Rays, la cosa es: ¿en verdad podremos verlo realizado un día o una noche?

Ya vimos el caso de Las Vegas, donde se les andaba (¿anda?) tambaleando hasta el mote de batalla de los Atléticos, así como para NO dar nada por descartado. Emociona mucho un nuevo estadio en la zona de Tampa, emociona una posible expansión ligamayorista y tenemos un verdadero catalizador/proyector de las emociones con el WBC de este 2026, por favor, colega Manfred and staff: ¡hagan las cosas por el bien del beisbol!