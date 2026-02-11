Murió James Van Der Beek, actor de Dawson's Creek, tras luchar contra el cáncer 

James Van Der Beek falleció a los 48 años, según confirmó su familia a través de un mensaje público difundido por su esposa, Kimberly, en redes sociales. El actor, reconocido por su papel protagónico en Dawson’s Creek, atravesaba un proceso de salud complicado desde hace tiempo, el cual había decidido manejar de forma privada junto a sus seres queridos.

La noticia fue compartida mediante un emotivo mensaje en Instagram, donde su esposa escribió:

“Nuestro querido James David Van Der Beek falleció en paz esta mañana. Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia”. En el mismo mensaje agregó: “Hay mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y la sacralidad del tiempo. Esos días llegarán. Por ahora, pedimos tranquilidad y privacidad mientras lloramos la pérdida de nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo”.

Su batalla contra el cáncer colorrectal

En noviembre de 2024, el actor dio a conocer que estaba recibiendo tratamiento privado por cáncer colorrectal en etapa 3. El diagnóstico llegó en el verano de 2023, luego de que inicialmente minimizara algunas señales físicas, entre ellas cambios en sus hábitos intestinales.

En un principio, atribuyó esos síntomas al consumo de cafeína, sin imaginar que se trataba de una enfermedad más grave.

Durante sus últimos meses, se apoyó en su fe cristiana y habló abiertamente sobre cómo el tratamiento lo llevó a reflexionar sobre su identidad y su propia mortalidad. Según comentó en su momento, el proceso lo había despojado de muchas certezas personales, obligándolo a enfrentar una etapa difícil tanto física como emocionalmente.

¿Quién era James Van Der Beek?

Nacido el 8 de marzo de 1977 en Cheshire, Connecticut. Aunque alcanzó la fama como actor, en su infancia no imaginaba dedicarse a la actuación. Su intención inicial era convertirse en atleta, pero una conmoción cerebral sufrida a los 13 años cambió el rumbo de su vida y lo acercó al teatro.

Comenzó sobre los escenarios escolares interpretando a Reuben en Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat y más tarde dio vida a Danny Zuko en Grease. Decidido a seguir ese camino, convenció a su madre para viajar a Nueva York cuando tenía 15 años con el objetivo de conseguir un agente.

En 1997 audicionó para la serie Dawson’s Creek y, tras obtener el papel principal de Dawson Leery, dejó la Universidad de Drew para enfocarse en su carrera. La serie, adquirida por WB Network, se convirtió rápidamente en un fenómeno juvenil y lanzó también las carreras de Katie Holmes, Joshua Jackson y Michelle Williams.

Transmitida entre 1998 y 2003 a lo largo de seis temporadas y 128 episodios, la producción retrataba los conflictos y emociones de la adolescencia. El romance no correspondido entre Dawson y Joey fue uno de los ejes centrales que conectó con el público joven de la época.

Tras el final de Dawson’s Creek, continuó trabajando en televisión en producciones como Mercy, Law & Order, CSI: Cyber, Friends with Better Lives, la comedia británica Carters Get Rich y Vamperina.

También interpretó una versión ficticia de sí mismo en Don't Trust the B** in Apartment 23* y participó en películas como Varsity Blues y The Rules of Attraction. Más adelante reconoció que, tras el éxito juvenil, fue demasiado cauteloso al elegir proyectos y rechazó papeles en The Amityville Horror y Wedding Crashers, producciones que posteriormente impulsaron a Ryan Reynolds y Bradley Cooper.

A lo largo de su trayectoria realizó participaciones especiales en series como Ugly Betty, The Big Bang Theory, How I Met Your Mother y One Tree Hill, además de un cameo en Scary Movie y una aparición en el video musical “Blow” de Ke$ha.

En 2017 creó, produjo y protagonizó What Would Diplo Do?, proyecto que debutó en Viceland con críticas positivas y alcanzó una calificación del 90 por ciento en Rotten Tomatoes.

En el ámbito de los realities, formó parte de Dancing with the Stars en 2019, donde obtuvo el quinto lugar junto a la bailarina profesional Emma Slater, y más tarde compitió en la temporada 13 de la edición estadounidense de The Masked Singer.

En el plano personal, se casó en 2003 con Heather McComb y se divorció en 2009. Durante un viaje espiritual a Israel afirmó haber entendido que deseaba encontrar a su alma gemela para formar una familia.

Recordó que, cuando compartía ese momento con un amigo, quien sería su futura esposa interrumpió la conversación. Más tarde contó: "Estaba molesto. ¿Quién demonios estaba interfiriendo en mi momento?". Semanas después comenzaron a salir y en 2010 contrajeron matrimonio en Tel Aviv.

Con Kimberly Brook tuvo cuatro hijas y dos hijos. La pareja habló públicamente sobre las pérdidas gestacionales que enfrentaron y, en 2020, decidieron mudarse de Los Ángeles a Texas en busca de una vida más tranquila.

En septiembre de 2025, Michelle Williams organizó una lectura benéfica en vivo del primer episodio de Dawson’s Creek con el fin de recaudar fondos para la organización F Cancer. Aunque el actor planeaba asistir, tuvo que cancelar por problemas de salud derivados de dos virus estomacales. Finalmente participó mediante un mensaje en video, donde presentó a su reemplazo, Lin-Manuel Miranda, y agradeció el apoyo constante de los fans.

