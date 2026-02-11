Blake Lively y Justin Baldoni no logran acuerdo legal

La disputa legal entre Blake Lively y Justin Baldoni continúa escalando dentro del sistema judicial estadunidense. Ambos actores no alcanzaron un acuerdo durante la mediación ordenada por el tribunal federal, realizada esta semana en Nueva York como parte del proceso previo al juicio.

Los coprotagonistas de la película Romper el círculo acudieron al juzgado el viernes por la mañana y permanecieron durante gran parte del día en salas separadas dentro del edificio federal. Al finalizar la jornada, ambos abandonaron el recinto sin emitir declaraciones públicas ante la prensa que aguardaba a las afueras.

La falta de resolución mantiene vigente la demanda presentada por Lively, quien acusa a Baldoni de acoso sexual durante el rodaje del proyecto cinematográfico.

La mediación: paso obligatorio antes del juicio

La sesión fue supervisada por la magistrada Sarah L. Cave y forma parte de los procedimientos rutinarios dentro de litigios federales en Estados Unidos. Este tipo de audiencias busca que las partes alcancen acuerdos extrajudiciales que eviten llegar a juicio.

De acuerdo con reportes del caso, no era la primera vez que ambas partes sostenían encuentros presenciales bajo mediación judicial, aunque tampoco existían señales claras de que las negociaciones fueran a prosperar.

Bryan Freedman, abogado de Baldoni, confirmó al término de la sesión que no se había logrado ningún acuerdo. El litigante reconoció que un arreglo aún podría ocurrir más adelante, pero dejó entrever que lo considera poco probable. Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que el caso llegue a juicio:

“Sí, lo creo. Lo esperamos con ansias”, respondió.

Las acusaciones de Blake Lively

La demanda presentada por Lively sostiene que Baldoni incurrió en conductas de acoso sexual durante la filmación de Romper el círculo. Además, la actriz señala que el actor habría colaborado con su equipo de publicistas para desarrollar una supuesta campaña de desprestigio en su contra después de que ella presentara la denuncia.

Según los documentos del caso, la acusación incluye señalamientos sobre comportamientos inapropiados en el set y acciones posteriores que, de acuerdo con su equipo legal, buscarían desacreditarla públicamente.

El juicio está programado para el 18 de mayo, fecha en la que, de no existir acuerdo previo, el caso sería presentado ante un jurado.

Blake Lively saliendo del juzgado tras mediación. Instar Images/The Grosby Group

La defensa de Justin Baldoni

El equipo legal de Baldoni rechazó las acusaciones y solicitó al tribunal desestimar total o parcialmente la demanda antes de que el proceso llegue a juicio.

En una moción de juicio sumario, sus abogados argumentaron que los señalamientos constituyen “agravios insignificantes” que no cumplen los estándares legales para ser considerados acoso sexual bajo la legislación vigente.

El juez federal Lewis Liman se encuentra actualmente evaluando esa solicitud, lo que podría modificar el alcance del caso si decide reducir cargos o eliminarlos antes de la audiencia principal.

Justin Baldoni Backgrid/The Grosby Group

Otros testimonios mencionados

Del lado de Lively, su representación legal señalaron que otros integrantes del elenco también habrían expresado incomodidades respecto a la conducta de Baldoni durante la producción.

Aunque no se han detallado públicamente los testimonios ni su peso dentro del expediente, el equipo de la actriz sostiene que las acusaciones alcanzan el nivel necesario para ser analizadas por un jurado.

Este punto será clave si el caso avanza a la fase de juicio, donde podrían presentarse declaraciones adicionales bajo juramento.

Un caso que sigue su curso judicial

Con la mediación concluida sin acuerdo, el proceso continúa dentro de los tiempos establecidos por el tribunal federal.

Las próximas etapas incluyen:

Resolución del juez sobre la moción de desestimación

Preparación de pruebas y testimonios

Audiencias preliminares adicionales

Posible selección de jurado

Hasta ahora, ninguna de las partes ha emitido posicionamientos públicos extensos fuera de los documentos legales y declaraciones de sus representantes.