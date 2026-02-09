Amor y dinero: los consejos de Profeco para que las finanzas no rompan la relación

Hablar de dinero sigue siendo un tema incómodo para muchas parejas, pero evitarlo puede generar conflictos y tensiones a largo plazo. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) advierte que una correcta administración de las finanzas en pareja requiere comunicación abierta, acuerdos claros y reglas bien definidas.

De acuerdo con la Profeco, el manejo del dinero no solo impacta en el bolsillo, sino también en la confianza y en la toma de decisiones de corto y largo plazo.

Por ello, recomienda que ambas personas conozcan su situación económica real y establezcan lineamientos comunes para evitar malentendidos que pongan en riesgo la estabilidad financiera y la relación.

¿Qué recomienda Profeco para hablar de dinero en pareja?

Antes de hablar de gastos compartidos o compromisos en conjunto, la Profeco señala que cada persona debe realizar un análisis financiero individual. Este ejercicio permite tener claridad sobre ingresos, deudas y gastos, así como identificar metas personales que no se desean negociar dentro de la relación.

Entre las preguntas que cada integrante debe responder se encuentran:

¿Cuánto ingreso tengo realmente cada mes?

¿Cuáles son mis gastos fijos, como renta, servicios o suscripciones?

¿Qué objetivos personales no estoy dispuesto a modificar?

Contar con esta información evita falsas expectativas y permite que la conversación en pareja se base en datos reales. Además, ayuda a definir hasta dónde puede comprometerse cada persona sin poner en riesgo su economía personal.

Una vez realizado este diagnóstico, la Profeco recomienda dialogar en pareja para alinear expectativas, definir gastos compartidos y establecer objetivos comunes, como el ahorro, la compra de una vivienda o la planeación de viajes.

¿Qué es la infidelidad financiera y por qué afecta la confianza?

Al sentarse a hablar de finanzas en pareja, es fundamental acordar qué gastos se compartirán, cómo se dividirán los pagos y qué tipo de compras requieren aviso o autorización previa. Estos acuerdos reducen confusiones y ayudan a prevenir la llamada infidelidad financiera.

La Profeco explica que la infidelidad financiera ocurre cuando una persona oculta deudas, realiza gastos importantes sin avisar o utiliza recursos comunes sin consentimiento.

Aunque suele originarse por miedo, vergüenza o falta de reglas claras, con el tiempo debilita la confianza y genera conflictos innecesarios.

Definir reglas, revisar periódicamente las finanzas y establecer un plan de acción conjunto fortalece la relación y permite tomar decisiones económicas más informadas.

¿Qué productos financieros se pueden manejar en pareja?

Existen diversos productos financieros diseñados para facilitar la vida en común, pero la Profeco advierte que deben contratarse solo si ambas personas están convencidas y comprenden los compromisos que implican.

Cuenta de ahorro mancomunada

Este tipo de cuenta es útil para metas compartidas como vacaciones, un fondo de emergencia o proyectos del hogar. Antes de contratarla, se debe confirmar que existen objetivos claros y que ambos pueden aportar de forma constante.

Las modalidades más comunes son la mancomunada, donde ambos deben autorizar cada movimiento, y la solidaria, en la que cualquiera puede disponer del dinero. Para evitar conflictos, la Profeco recomienda llevar un registro de aportaciones y del uso de los recursos.

Crédito hipotecario mancomunado

Un crédito hipotecario mancomunado permite acceder a un monto mayor para adquirir vivienda, siempre que ambos cuenten con ingresos estables y puedan asumir un compromiso de largo plazo.

También es indispensable definir qué sucederá con la propiedad en caso de separación.

La dependencia aconseja revisar con atención la tasa de interés, los seguros obligatorios, plazos, penalizaciones y cláusulas de rescisión, además de dejar por escrito cómo se dividirán los pagos mensuales.

Tarjetas de crédito y seguros

Las tarjetas de crédito en pareja pueden facilitar el pago de gastos del hogar si ambos tienen hábitos financieros responsables. No obstante, es importante recordar que el titular es el único responsable legal del pago total ante la institución financiera.

En cuanto a los seguros de vida o de gastos médicos mayores, la Profeco recomienda acordar quién será el titular, quién pagará la prima y quiénes serán los beneficiarios, ya que estos productos buscan proteger a la pareja ante imprevistos.

¿Cómo influye el enamoramiento en los gastos de pareja?

La Profeco señala además que, durante la etapa del enamoramiento, es común caer en gastos impulsivos.

La idealización de la pareja y la liberación de oxitocina pueden afectar la toma de decisiones financieras, dando lugar al llamado materialismo afectivo, una conducta en la que el valor de los regalos se vincula erróneamente con la intensidad del cariño.

Para fortalecer la relación y el manejo del dinero, la Profeco sugiere adoptar hábitos sencillos pero constantes:

Revisar las finanzas en pareja al menos una vez al mes.

Celebrar logros como liquidar deudas o alcanzar metas de ahorro.

Establecer objetivos comunes claros.

Elaborar un plan mensual con aportaciones y gastos definidos.

Hablar de dinero no debería ser un motivo de conflicto, sino una oportunidad para construir acuerdos sólidos que protejan tanto la relación como las finanzas personales.