Cartelera de estrenos de cine febrero 2026: Cumbres borrascosas, La historia del sonido y más

Febrero es un mes curioso para ir al cine. No tiene el ruido de los grandes estrenos de fin de año ni la saturación de verano, pero justo por eso suele esconder algunas de las películas más interesantes de la temporada.

Si estás pensando en ir al cine y no sabes qué ver en febrero, aquí te dejamos la cartelera del mes para ayudarte a decidir sin perderte entre decenas de títulos.

Estos son todos los estrenos de cine en febrero 2026

El día del fin del mundo: Migración – Estreno 5 de febrero

Película de ciencia ficción que continúa la historia de un planeta devastado por un desastre global. La familia Garrity abandona su refugio subterráneo para enfrentarse a un mundo en ruinas. Más que acción, la cinta se centra en la adaptación humana después del colapso, un tema recurrente en el cine postapocalíptico.

Aún es de noche en Caracas – Estreno 5 de febrero

Drama social ambientado en una Caracas marcada por la violencia y el colapso institucional. Tras la muerte de su madre, Adelaida regresa a su casa y la encuentra ocupada por una milicia armada. La película aborda identidad, supervivencia y pérdida en un contexto político reconocible.

Póster de Aún es de noche en Caracas Redes Sociales

El sonido de la muerte – Estreno 5 de febrero

Terror basado en una leyenda prehispánica: un antiguo silbato azteca cuyo sonido anuncia la muerte. Un grupo de estudiantes descubre el objeto y lo toma como un juego, hasta que las consecuencias se vuelven reales. Es una propuesta de horror directo con elementos culturales mexicanos.

Arco – Estreno 5 de febrero

Historia animada situada en el año 2075. Iris, una niña de 10 años, conoce a Arco, un niño misterioso que cae del cielo con un traje de colores. Juntos emprenden un viaje para ayudarlo a volver a casa. La película combina ciencia ficción con un mensaje sobre amistad y empatía.

Tren fantasma: Estación fantasma – Estreno 5 de febrero

Producción surcoreana de terror que sigue a una creadora de contenido obsesionada con lo paranormal. Su investigación la lleva a una estación abandonada donde ocurren desapariciones inexplicables. El miedo se construye a partir del suspenso y la atmósfera.

La historia del sonido – Estreno 5 de febrero

Drama musical ambientado entre 1917 y 1920. Dos jóvenes recorren zonas rurales de Estados Unidos recopilando canciones populares para preservarlas. Es una película contemplativa que reflexiona sobre la memoria cultural y el paso del tiempo.

Póster de La historia del sonido Redes Sociales

¿Quieres ser mi novia? – Estreno 12 de febrero

Comedia romántica contemporánea sobre una pareja con diferencia de edad que enfrenta juicios sociales, inseguridades y tentaciones externas. Ideal para quienes buscan una historia de amor con conflictos reconocibles.

Cumbres borrascosas – Estreno 12 de febrero

Nueva adaptación cinematográfica del clásico de Emily Brontë. La película explora la relación intensa y destructiva entre Catherine Earnshaw y Heathcliff, marcada por el orgullo, la obsesión y las barreras sociales. Es un drama pasional de alto impacto emocional.

Póster de Cumbres borrascosas Redes Sociales

La cabra que cambió el juego – Estreno 12 de febrero

Película familiar que sigue a Will, una pequeña cabra que logra integrarse a un deporte dominado por animales más grandes y agresivos. La historia gira en torno a la inclusión, el esfuerzo y la confianza en uno mismo.

El orfanato: La posesión – Estreno 12 de febrero

Cinta de terror sobrenatural donde una adolescente ingresa a un internado abandonado tras recibir mensajes de su madre desaparecida a través de una ouija. La narrativa se apoya en el misterio y la tensión psicológica.

Muerte en invierno – Estreno 12 de febrero

Thriller ambientado en un paisaje helado del norte de Minnesota. Una mujer viuda interrumpe un secuestro y queda atrapada con la víctima en un entorno aislado. El clima extremo juega un papel clave en la tensión de la historia.

Película Muerte en invierno Redes Sociales

Caminos del crimen – Estreno 12 de febrero

Thriller criminal protagonizado por Chris Hemsworth y Halle Berry. Un ladrón planea su último gran golpe mientras colabora con una corredora de seguros que atraviesa una crisis personal. Acción y dilemas morales se cruzan constantemente.

La voz de Hind Rajab – Estreno 12 de febrero

Película basada en un hecho real ocurrido en Gaza en enero de 2024. Recrea la llamada de auxilio de una niña atrapada bajo fuego mientras los rescatistas intentan llegar hasta ella. Es un relato duro que conecta cine y actualidad.

¿Está funcionando esto? – Estreno 19 de febrero

Historia sobre un músico de pueblo que se vuelve viral de forma inesperada. La película reflexiona sobre la fama, las expectativas y el choque entre talento y exposición mediática.

Póster ¿Está funcionando esto? Redes Sociales

Líbralos del mal – Estreno 19 de febrero

Terror psicológico centrado en una pareja que se enfrenta a una presencia maligna en una cabaña aislada. A medida que avanza la noche, también salen a la luz las grietas de su relación.

La novia del diablo – Estreno 19 de febrero

Producción asiática de horror sobrenatural donde una mujer es acosada por un ente que se obsesiona con ella. La película mezcla mitología local con terror moderno.

Catástrofe en el aire – Estreno 19 de febrero

Thriller de acción ambientado durante el secuestro del primer vuelo de un avión A380. Un experto en seguridad se ve involucrado sin saber que su hija forma parte de los rehenes.

Póster de Catástrofe en el aire Redes Sociales

Amélie y los secretos de la lluvia – Estreno 19 de febrero

Película animada sobre una niña belga criada en Japón. A través de recuerdos y descubrimientos, la historia explora infancia, pérdida y adaptación cultural.

Kohuko – Estreno 19 de febrero

Drama japonés que sigue la vida de un niño nacido en una familia yakuza que encuentra su vocación en el teatro kabuki. La película recorre varias décadas de su crecimiento personal.

Scream 7 – Estreno 26 de febrero

La saga de terror regresa con un nuevo Ghostface. Sidney Prescott enfrenta nuevamente su pasado cuando el asesino pone en peligro a su hija. Combina nostalgia con una nueva generación de víctimas.

Póster de Scream 7 Redes Sociales

Venganza – Estreno 26 de febrero

Producción mexicana protagonizada por Omar Chaparro y Alejandro Speitzer. Tras el asesinato de su esposa, un soldado de élite inicia una búsqueda personal de justicia.

Nuremberg: El juicio del siglo – Estreno 26 de febrero

Ambientada en 1945, la película sigue a un psicólogo estadounidense que evalúa la salud mental de los líderes nazis antes de los Juicios de Núremberg. El enfoque es psicológico más que judicial.

El bufón 2 – Estreno 26 de febrero

Terror ambientado en Halloween. Una joven ilusionista debe enfrentarse a una entidad asesina que convierte trucos en trampas mortales.

Alguien está dentro de la casa – Estreno 26 de febrero

Slasher clásico: un grupo de jóvenes se refugia en una casa de verano y es acosado por un hombre enmascarado. Suspenso y violencia directa.

Póster de Alguien está dentro de la casa Captura de pantalla YouTube

El agente secreto – Estreno 26 de febrero

Thriller brasileño ambientado durante el Carnaval. Un profesor universitario descubre que es vigilado por una red de corrupción local.

Verdad y traición – Estreno 26 de febrero

Drama histórico sobre Helmuth Hübener, un adolescente alemán que lideró un grupo de resistencia contra el régimen nazi.

¿Cuál será el estreno más esperado de febrero 2026?

Todo indica que Cumbres borrascosas será la película más comentada de febrero. Su relevancia no viene solo de ser una adaptación literaria reconocida, sino de la fuerza de su historia: un amor marcado por la obsesión, el orgullo y las decisiones irreversibles.

En un mes con propuestas muy variadas, Cumbres borrascosas destaca por ofrecer una experiencia emocional intensa y atemporal. Es cine pensado para quienes buscan algo más profundo que el entretenimiento inmediato, y por eso se perfila como el estreno más esperado del mes.