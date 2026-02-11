No hay mexicanos afectados por tiroteo en Tumbler Ridge, Canadá: SRE

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que hasta el momento no se han reportado personas mexicanas afectadas por el tiroteo cometido ayer en Tumbler Ridge, Canadá, que dejó 9 personas muertas.

Además, la dependencia expresó sus condeolencias a las familias afectadas y a la comunidad de Tumbler Ridge.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México expresa sus más sinceras condolencias a las familias afectadas y a la comunidad de Tumbler Ridge, en la provincia de Columbia Británica, ante el lamentable tiroteo en una de las escuelas de la comunidad”, escribió en un mensaje publicado en redes sociales.

Tiroteo deja 9 muertos

Ayer, nueve personas murieron durante un tiroteo en una remota área del oeste de Canadá, incluyendo siete que fueron abatidas en una escuela secundaria y otras dos encontradas muertas en una vivienda, dijo la policía federal.

La Real Policía Montada de Canadá dijo que el incidente involucró a un "tirador activo en la escuela secundaria Tumbler Ridge" en la provincia de Columbia Británica y que "un individuo que se cree que sería el atacante también fue encontrado muerto”.

El tiroteo en una escuela de Tumbler Ridge, Canadá, dejó nueve personas muertas. Reuters

El autor de los disparos fue hallado muerto dentro del instituto a primera hora de la tarde, informó la policía. De acuerdo con las autoridades, el sospechoso presentaba una lesión autoinfligida, por lo que se descarta la participación de otras personas en su fallecimiento.

Además, el ataque dejó alrededor de 27 personas heridas, de las cuales dos fueron trasladadas en avión a un hospital con heridas graves o potencialmente mortales, mientras que otras 25 personas con lesiones que no ponen en peligro la vida recibieron atención en un centro médico local, informó la policía.

Identifican a presunta tiradora

Luego de la agresión armada, Jesse Strang, una joven trans de 17 años, fue identificada como la presunta tiradora, luego de que su tío, Russel G. Strang, señaló que su familiar estuvo directamente relacionada con lo ocurrido.

El superintendente Ken Floyd, de la Real Policía Montada de Canadá (RCMP), informó que las características de la persona hallada en el lugar coincidían con las descripciones recibidas en las alertas telefónicas.

En redes sociales, Jesse había compartido imágenes y videos en los que aparecía con armas de fuego y símbolos vinculados a su identidad de género.

El superintendente jefe Ken Floyd señaló que la escena fue “muy dramática” y que varias víctimas aún reciben atención médica. También indicó que es demasiado pronto para establecer la conexión entre la escuela y una vivienda cercana donde se hallaron dos personas muertas, posiblemente relacionadas con el ataque.

El Distrito Escolar 59 anunció el cierre de todas las escuelas de la localidad durante el resto de la semana. La División de Delitos Graves de la RCMP asumió la investigación para esclarecer los motivos del ataque y determinar responsabilidades.

RLO