Paddington El Musical y Rachel Zegler arrasan en los Premios Olivier

El carismático oso Paddington se convirtió el domingo en el gran triunfador de los premios Olivier en Londres, luego de que la adaptación teatral de los entrañables libros infantiles se alzara con siete galardones en la máxima gala del teatro británico.

Paddington El Musical, basado en la obra del autor Michael Bond y la cinta de 2014, narra las peripecias del oso amante de los sándwiches de mermelada, un refugiado peruano que recibe su nombre de la estación de tren londinense donde es hallado. El montaje, con música y letra de Tom Fletcher, obtuvo preseas clave como Mejor Musical Nuevo, Mejor Director y Mejor Actor en un Musical, premio otorgado al dúo que da vida al protagonista.

Bryan Cranston y Robin Dearden AFP

“Con todo lo que sucede en el mundo habrá más personas desplazadas; por favor, sean acogedores, acepten y ayuden a esas personas, y trátenlas como lo harían si fueran el propio Paddington”, declaró James Hameed, quien da voz al oso, en un discurso conjunto con Arti Shah, encargada de la interpretación física en el escenario.

Duelo de titanes

La producción del oso llegó a la ceremonia empatada en nominaciones (11 cada una) con Into the Woods, el montaje de Stephen Sondheim que revive los personajes de los Hermanos Grimm, y que finalmente se llevó el premio a Mejor Reingreso Musical (Revival).

Por su parte, la obra Punch, basada en la historia real de un golpe fatal, fue condecorada como Mejor Obra Nueva.

Boy George AFP

Zegler brilla como Evita

La estrella de Blancanieves, Rachel Zegler, se coronó como Mejor Actriz en un Musical por su interpretación de la primera dama argentina Eva Perón en Evita. Su actuación destacó por interpretar el icónico tema No llores por mí, Argentina en vivo desde un balcón al exterior del teatro.

“Gracias a la ciudad de Londres por hacerme sentir tan bienvenida. Nunca pude haberlo imaginado”, expresó Zegler, visiblemente emocionada.

Rachel Zegler AFP

Estrellas en el escenario

En las categorías de drama, la protagonista de Descuida, yo te cuido, Rosamund Pike, ganó el premio a Mejor Actriz por el drama legal Inter Alia. En la rama masculina, Jack Holden dio la sorpresa al vencer a figuras de la talla de Tom Hiddleston (Loki) y Bryan Cranston (Breaking Bad), llevándose el galardón a Mejor Actor por el thriller Kenrex.

La nueva puesta de All My Sons, de Arthur Miller, se llevó los honores a Mejor Reingreso y Mejor Actor de Reparto para Paapa Essiedu, quien interpretará al Profesor Snape en la próxima serie de televisión de Harry Potter.

Tom Hiddleston y Zawe Ashton AFP

Medio siglo de historia

Los premios, que llevan el nombre del legendario actor Laurence Olivier y se entregan desde 1976, celebraron su 50 aniversario en el Royal Albert Hall. La gala también conmemoró hitos de la cartelera: 40 años de El Fantasma de la Ópera y 20 años de Wicked.

Cate Blanchett AFP

Finalmente, la veterana Elaine Paige recibió un premio especial en reconocimiento a su “contribución definitoria al teatro musical”.

PJG