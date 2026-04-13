Euphoria 3: qué pasó con Rue, Nate, Cassie y los demás personajes

Después de cuatro años de espera, la tercera temporada de Euphoria estrenó su primer episodio este domingo, marcando un cambio significativo en la narrativa. La historia deja atrás el entorno escolar para mostrar a los personajes cinco años después, ahora enfrentando las consecuencias de su vida adulta.

El episodio presenta una estética distinta, con elementos cercanos al neo-noir y al western contemporáneo, mientras los protagonistas se mueven en escenarios más amplios, fuera de East Highland. El cambio no solo es visual, también redefine el rumbo de cada personaje.

¿Qué pasó con cada personaje en la tercera temporada de Euphoria?

Rue Bennett y el peso de la deuda

El personaje de Rue Bennett aparece en una de las tramas más complejas del episodio. Ahora trabaja como transportadora de drogas para Laurie, intentando saldar una deuda que ha crecido con el tiempo.

La historia la muestra cruzando la frontera entre México y Texas con fentanilo, lo que marca un aumento en el riesgo de sus actividades. A pesar de esto, mantiene contacto con su padrino Ali, en un intento por encontrar estabilidad, aunque continúa atrapada en un entorno de consumo y criminalidad.

Zendaya retoma el personaje de Rue en Euphoria Warner

Lexi Howard y su nueva vida en Los Ángeles

Por su parte, Lexi Howard se ha trasladado a Los Ángeles, donde trabaja como asistente de producción en una serie televisiva ficticia. Su personaje se mantiene como un punto de apoyo para Rue, permitiéndole quedarse en su departamento.

Sin embargo, el episodio sugiere que Lexi no conoce el nivel de peligro en el que se encuentra su amiga, lo que podría influir en el desarrollo de la trama en los siguientes capítulos.

Maude Apatow interpreta a Lexi en Euphoria 3 Warner

Fezco y su ausencia en la historia

El destino de Fezco se aborda sin presencia directa en pantalla. En la narrativa, el personaje cumple una sentencia de 30 años en prisión tras los eventos de la temporada anterior.

Su ausencia se mantiene como un elemento importante dentro del desarrollo emocional de otros personajes, especialmente Rue y Lexi, quienes continúan haciendo referencia a su influencia.

Angus Cloud

Nate Jacobs y Cassie Howard: una relación inestable

La relación entre Nate Jacobs y Cassie Howard evoluciona hacia una vida en pareja marcada por tensiones. Ambos están comprometidos y viven juntos, pero enfrentan problemas económicos y personales.

Nate intenta hacerse cargo del negocio familiar, mientras Cassie se enfoca en organizar una boda de alto costo. Como parte de esta dinámica, el episodio introduce la decisión de abrir una cuenta en plataformas de contenido para adultos como una forma de financiar sus planes.

Jacob Elordi como Nate en Euphoria 3 Especial

Maddy Perez y su nuevo trabajo

Maddy Perez aparece viviendo en Hollywood, donde ha construido una carrera como manager de influencers. Aunque no interactúa directamente con el grupo en este episodio, su presencia se mantiene a través de redes sociales dentro de la narrativa.

De hecho, en una de las escenas, Cassie está viendo el perfil de Maddy Pérez y se muestra algo envidiosa por el éxito de su ex amiga.

Alexa Demie en Euphoria 3 Warner

Nuevos personajes y expansión del universo

El episodio también introduce nuevos personajes y retoma algunos secundarios. Faye continúa como aliada de Rue, mientras que Alamo aparece como una figura clave dentro del entorno criminal en Los Ángeles.

Además, la cantante Rosalía hará su aparición como parte del entorno de clubes nocturnos, sumándose a la estética de esta nueva etapa de la serie. Estos elementos amplían el universo narrativo y establecen nuevas líneas argumentales para la temporada.