Karol G en Coachella: setlist, invitados y momentos clave

Karol G se convirtió en una de las grandes protagonistas de la más reciente edición del Coachella Valley Music and Arts Festival, donde ofreció una presentación llena de energía, baile y sazón y mucho ritmo.

El espectáculo inició con Latina Foreva, tema que marcó la línea conceptual del concierto. Desde los primeros minutos, el escenario mostró una producción visual amplia, acompañada de coreografías y elementos que reforzaron el homenaje a la cultura latina.

Tras la apertura, Karol G continuó con temas como Una Gatita Me Llamó y Oki Doki, manteniendo la energía del público. Uno de los primeros momentos destacados fue la aparición de Mariah Angeliq, con quien interpretó El Makinon.

Más adelante, el show incluyó la participación de Becky G para cantar Mamii, una colaboración que ambas han llevado previamente a escenarios internacionales. Estas intervenciones marcaron distintos puntos del concierto y reforzaron el carácter colaborativo del espectáculo.

Homenaje a México y elementos culturales

Uno de los segmentos que generó mayor reacción fue el bloque dedicado a México. Durante la interpretación de Tropicoqueta, el show incorporó referencias musicales que desembocaron en la ejecución de Son de la Negra por un mariachi conformado por mujeres.

El momento se integró dentro de la estructura del concierto como una pausa musical que mantuvo el enfoque en la diversidad cultural. Este segmento se sumó a otros elementos visuales y sonoros que recorrieron distintas referencias latinas.

Karol G presenta una nueva canción en Coachella

En otro punto del espectáculo, Karol G presentó una nueva canción en vivo, acompañada de Greg González de Cigarettes After Sex. Durante ese momento, la artista señaló que el tema no estaría disponible de inmediato, lo que generó comentarios entre los asistentes.

El cierre del bloque incluyó temas como Bandida Entrenada y Ojos Ferrari, antes de continuar con otras interpretaciones dentro del setlist.

Karol G en Coachella AFP

Los ritmos latinos presentes en Coachella con Karol G

El show incorporó un medley relacionado con el reguetón, incluyendo referencias a Wisin, lo que llevó al público a interactuar levantando banderas. En el escenario, más adelante, hubo un toque de reguetón clásico con la aparición de Wisin, quien interpretó temas como Pam Pam , Saoco, Mayor que yo y Rakata.

La presentación continuó con Ivonny Bonita, acompañada de un cambio de vestuario, cerrando así una actuación que combinó colaboraciones, estrenos y elementos culturales en escena.

La siguiente canción fue su icónica canción TQG, aunque en esta ocasión no estuvo Shakira interpretándola, la cantante logró cautivar al público con su gran show en el escenario. Amargura fue otra de las canciones que Karol G interpretó en Coachella, en este momento aprovechó para interactuar con sus fans al bajar al escenario y permitir que algunos de sus seguidores cantaron la icónica canción.

Karol G sorprende en Coachella con homenaje a México Especial

Pero si le ponen la canción… Tusa fue acompañada de un ritmo diferente y fue otra de las canciones que cantó Karol G en el escenario de Coachella, en donde ya tenía un vestido blanco y unas mangas pintadas de la bandera de Colombia.

"Se trata de mi comunidad latina": Karol G

En un discurso cargado de emoción, la originaria de Medellín reconoció que, aunque este logro se siente como una deuda que tardó en saldarse, representa el fruto del trabajo de leyendas latinas que le abrieron el camino.

"Esto no se trata solo de mí. Se trata de mi comunidad latina, de mi gente", expresó la cantante colombiana al subrayar la importancia de la representación en espacios de tal magnitud.

Más allá del espectáculo, el mensaje de Karol G se centró en la resiliencia y el espíritu fuerte de la comunidad latina, especialmente de aquellos que han enfrentado dificultades en el extranjero.

Su discurso fue un llamado a la unidad y a la apertura cultural, invitando a todos los presentes a sentirse bienvenidos dentro de las raíces y la música hispana. El momento alcanzó su punto máximo de emotividad cuando instó al público a abandonar el miedo y a levantar sus banderas con orgullo, celebrando su origen.

Karol G en Coachella REUTERS

El cierre: Un viaje por la nostalgia y el ritmo

Para sellar esta noche histórica, La Bichota conectó sus palabras con un repertorio que celebró el legado y el presente de la música tropical:

Al final, La Bichota sorprendió a la audiencia con una versión de Mi Tierra, el icónico tema de Gloria Estefan, reforzando el vínculo generacional que mencionó en su discurso. La energía se mantuvo a tope con Si Antes Te Hubiera Conocido, su sencillo con tintes de Tropicoqueta, seguido por el himno global "Provenza".

El cierre definitivo llegó con un remix que transformó el escenario en una fiesta total, donde Karol G recorrió la pasarela ondeando la bandera de Colombia, simbolizando el éxito de toda una región en el festival más importante del mundo

Karol G en Coachella AFP

El setlist del concierto

“Latina Foreva”

“Una Gatita Me Llamó”

“Oki Doki”

“Tá OK (Remix)”

“El Makinon” (con Mariah Angeliq)

“S91”

“Tropicoqueta”

“Papasito”

“Son de la Negra”

“Ese Hombre Es Malo”

“Mamii” (con Becky G)

“A Su Boca La Amo (Interludio)”

“Gatúbela”

Nueva canción con Cigarettes After Sex

“Bandida Entrenada”

“Ojos Ferrari”

Medley de Wisin

“Ivonny Bonita”

TQG

Amargura

Tusa

Mi tierra (de Gloria Estefan)

Si antes te hubiera conocido

Provenza

bgpa