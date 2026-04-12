Todo listo para Karol G en Coachella 2026: a qué hora y dónde ver su show en vivo

La música latina está arrasando este 2026 se roba el spotlight en Coachella 2026. Y sí, la encargada de cerrar con broche de oro este domingo 12 de abril es nada menos que Karol G, lista para encender el escenario principal.

Pero esto no es casualidad ni algo de un solo momento. La presencia latina en Coachella lleva años creciendo sin freno: de apariciones contadas a convertirse en parte clave del line-up. Lo de “La Bichota” es solo la confirmación de algo más grande: una ola cultural que hoy domina playlists, tendencias y escenarios en todo el mundo.

La noche pinta para ser histórica. Karol G no solo cierra el escenario principal de Coachella 2026, también marca un antes y un después al convertirse en la primera mujer colombiana en lograrlo.

¿Qué podemos esperar de su show?

Las expectativas son altas. Todo apunta a un espectáculo visual potente y claro, la gran pregunta: ¿habrá invitados sorpresa? Con la lista de colaboraciones que tiene “La Bichota”, cualquier cosa puede pasar. En redes ya se especula fuerte sobre una posible aparición de Shakira para encender el desierto con “TQG”. También suenan nombres como Young Miko, Becky G, Kali Uchis, J Balvin y Ryan Castro, lo que solo sube más la emoción.

¿Dónde y a qué hora verla? (Sin salir de casa)

Si no lograste asistir al festival, la tecnología es nuestra mejor amiga. Coachella transmitirá todo gratis por su canal de YouTube. Karol estará en el escenario principal (Coachella Stage) Aquí tienes los horarios:

Hora local (Pacífico): 9:55 PM

Ciudad de México: 10:55 PM

Colombia: 11:55 PM

Foto: Especial

Un setlist para hacer historia:

Todo indica que el show podría extenderse bastante, lo que abre la puerta a un recorrido completo por sus hits. Canciones como “Tusa”, “Provenza”, “MAMIII” y “Bichota” seguro no faltan, pero el verdadero reto estará en cómo mezcla esa nostalgia con la vibra fresca de Tropicoqueta. Temas como “Mi Ex Tenía Razón”, “Qlona” y “Amargura” prometen poner a todos a cantar y bailar.

cva