SOMBR anuncia concierto en México: fecha y cuándo comprar boletos para su show 

SOMBR esta mañana sorprendió a sus fans al anunciar su tour mundial y sin duda hay buenas noticias para sus seguidores en México, ya que el cantante estadounidense estará por primera vez en nuestro país para ofrecer un concierto.

Después de su participación en el primer fin de semana de Coachella 2026, el cantante dio a conocer su tour que llevará por nombre “You are the reason”. Si quieres asistir al concierto que dará en México, aquí te contamos los detalles.

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¿Cuándo y dónde se presentará SOMBR en México?

La primera visita de SOMBR será dentro de unos meses. Anota la fecha porque el día en el que el cantante de su primer concierto en México será el 22 de julio.

El lugar en el que SOMBR se presentará ante miles de fans es el Pepsi Center de la CDMX.

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¿Cuándo comprar boletos para ver a SOMBR en México?

Si no te quieres quedar sin ver a SOMBR en vivo y cantar sus canciones a todo pulmón, te contamos que habrá una preventa Banamex, es decir, que aquellos que cuenten con una tarjeta de crédito o débito de dicho banco podrán ser los primeros en comprar sus boletos. La preventa se realizará este 16 de abril a las 11:00 AM a través de Ticketmaster.

Por otra parte, si no cuentas con una tarjeta de este banco, no te preocupes, ya que será el 17 de abril a las 10:00 AM en Ticketmaster cuando se realice la venta general con la que con cualquier plástico podrás comprar tus boletos.

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Toma en cuenta que por ahora se desconoce el precio de los boletos, sin embargo, en Ticketmaster ya se dio a conocer que también se pondrán a la venta paquetes VIP, pero por el momento tampoco se sabe su costo y qué contendrán.

Se espera que toda esta información la revele Ticketmaster unas horas antes de que dé inicio la primera venta de boletos.

PJG