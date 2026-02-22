¡El primer oso presentando un premio! Paddington conquista los BAFTA 2026

Paddington se convirtió en uno de los protagonistasfavoritos de los BAFTA 2026.

Este 22 de febrero, durante la ceremonia de los British Academy Film Awards celebrada en Londres, el famoso oso del West End no solo caminó por la alfombra roja, sino que también subió al escenario para presentar el premio a Mejor Película Infantil o Familiar, marcando un momento entrañable dentro de una de las noches más importantes del cine británico.

Paddington Bear attending the 79th British Academy Film Awards, at the Royal Festival Hall, Southbank Centre, London. Picture date: Sunday February 22, 2026. PA Images

El personaje, que actualmente triunfa en el teatro londinense con Paddington: The Musical, fue invitado oficialmente por la Academia Británica para entregar la estatuilla en una categoría que encaja perfectamente con su legado cinematográfico. Con su característico abrigo azul y sombrero rojo, Paddington apareció ante el público y declaró con humor:

“Soy el primer oso en la historia en presentar un premio”

Su presencia no fue casual. Después del éxito de sus películas —que se han consolidado como referentes del cine familiar contemporáneo— el oso creado por Michael Bond se ha transformado en un símbolo cultural que trasciende generaciones.

¿Paddington es un animatrónico?

n el musical del West End, Paddington no es un animatrónico tradicional como los utilizados en parques temáticos. En cambio, el personaje cobra vida mediante una compleja combinación de técnicas teatrales que incluyen marionetas avanzadas, mecanismos internos y la interacción directa de performers especializados. Este trabajo técnico permite que el oso tenga movimientos expresivos y presencia escénica convincente sin recurrir completamente a tecnología robótica.

En el cine, por supuesto, Paddington es un personaje generado por computadora (CGI), integrado digitalmente con actores reales. Sin embargo, en el teatro su representación física requiere ingeniería escénica y manipulación experta, lo que añade una dimensión artesanal a su interpretación.

El fenómeno Paddington y su impacto cultural

Desde su debut literario en 1958 hasta su exitosa adaptación cinematográfica en la última década, Paddington se ha mantenido como uno de los personajes más queridos de Reino Unido. Las películas Paddington y Paddington 2 fueron aclamadas tanto por la crítica como por la audiencia, consolidándolo como un referente del cine familiar con inteligencia, sensibilidad y humor.

Más allá del cine, su salto al teatro con Paddington: The Musical en el West End amplió su alcance y confirmó su vigencia en la cultura popular británica.