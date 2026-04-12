Juego de voces: Mayte e Isabel Lascurain protagonizan un duelo de emoción y lágrimas

El reality Juego de voces continuó intensificando la competencia en su cuarto episodio, el cual contó con invitados de lujo. En esta emisión participaron: Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey, además de La Original Banda El Limón, Los Sebastianes, Grupo Super Lamas, Motel, La Sonora Dinamita, Aleks Sintek y El Mimoso, quienes aportaron música y energía especial al programa.

Entre las presentaciones que más destacaron estuvo la de José Luis Roma, quien junto a Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey interpretó el tema “Borracho de amor”. Por su parte, Raúl, acompañado de La Original Banda El Limón, cantó “El sinaloense”, logrando conectar con el público.

También se presentó La Sonora Dinamita junto a Ernesto D’Alessio con el tema “Lo siento mi amor”, mientras que Jorge D’Alessio colaboró con el grupo Super Lamas en la interpretación de “Yo quiero chupar”, presentación en la que terminó imponiéndose Jorge, mismo que sorprendio a los participantes.

Sin duda, el momento más emotivo de la noche estuvo lleno de amor y lágrimas cuando Mayte Lascurain interpretó “Creo en ti” con la voz entrecortada, dedicándosela a Isabel. Durante la presentación, la llamó su “papalote” y le regaló uno, asegurándole que siempre estarían la una para la otra.

En respuesta, Isabel destacó la fortaleza de Mayte al decirle que, a pesar de las caídas, siempre se ha levantado una y otra vez. También recordó un momento en un avión, cuando la escuchó llorar al confesar que alguna vez quiso dedicarle una canción a su mamá, y ahora era su turno de cantársela a ella. Conmovida, le dedicó “Te amaré”.

El instante se volvió aún más conmovedor cuando sus “ángeles”, Fer, Joss Álvarez y otros familiares las acompañaron en el escenario. Por primera vez en Juego de voces, la competencia terminó en un empate.

El foro se llenó por completo de emoción y un ambiente de profunda conexión entre los participantes y el público.

Walo Silvas se presentó junto a Aleks Syntek, mientras que Esteban compartió escenario con Motel, una participación que, según el público, terminó favoreciendo a Esteban.

Entre las presentaciones más destacadas también estuvo la de Camila Fernández, quien interpretó “Que te ruegue quien te quiera” junto a El Mimoso, así como la de Alex Fernández, quien cantó “A través del vaso” acompañado por Los Sebastianes.

La emisión de Juego de Voces, dejó una noche llena de contrastes, donde la música, la emoción y las sorpresas marcaron el ritmo del programa. Desde presentaciones que encendieron el escenario hasta momentos profundamente emotivos como el de las Lascurain, el episodio mostró la conexión entre los artistas y el público.

cva