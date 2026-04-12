Britney Spears habría ingresado a rehabilitación de forma voluntaria, según reportes

Medios de entretenimiento en Estados Unidos reportaron que Britney Spears habría ingresado a un centro de rehabilitación, en lo que describen como una decisión voluntaria tomada en días recientes.

De acuerdo con la información difundida por el portal de noticias TMZ, el ingreso se habría dado tras recomendaciones de personas cercanas a la artista, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial por parte de la cantante o su equipo.

El reporte señala que la intérprete habría aceptado recibir atención en un centro especializado en algún punto de Estados Unidos, luego de un periodo en el que su entorno le habría sugerido buscar ayuda profesional.

Sin embargo, los detalles sobre el lugar, el tipo de tratamiento o la duración del programa no han sido confirmados públicamente, por lo que la información se mantiene en el terreno de versiones extraoficiales.

La detención ocurrió en el condado de Ventura, California. (Foto: Grosby Group)

¿Qué está pasando con Britney Spears y su salud?

Algunos de los reportes vinculan esta decisión con un proceso legal reciente relacionado con una detención por presunta conducción bajo los efectos del alcohol en Ventura County, ocurrida en marzo de 2026.

Según estas versiones, el ingreso a rehabilitación podría influir en el desarrollo del caso, aunque no existe información oficial que confirme esta relación o el estado actual del proceso.

Britney Spears y su paso por centros de rehabilitación

Britney Spears ha hablado en distintos momentos de su vida sobre experiencias personales complejas, incluidas etapas en las que recibió atención profesional. En el pasado, su situación ha estado bajo fuerte escrutinio mediático, lo que ha generado debates sobre los límites entre la vida privada de figuras públicas y la cobertura en medios de comunicación.

Hasta ahora, ni la cantante ni representantes oficiales han emitido un comunicado sobre estos reportes.