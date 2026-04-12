“Batalla por el Auto”en Exatlón México: tensión al máximo y un cierre que lo definió todo

Este domingo 12 de abril en Exatlón México, hubo una competencia especial en la que los atletas disputaron un premio muy esperado: un automóvil.

Desde días antes se había informado que la jornada estaría enfocada en un reto por recompensa, lo que generó gran expectativa entre los fans. En redes sociales circularon rumores que apuntaban a que Alexis y Evelyn, del equipo azul, podrían quedarse con el premio, basándose en su buen rendimiento reciente en la temporada.

Cada temporada, los carros son los premios más codiciados por los participantes y en esta ocasión no fue la excepción.

La semana 28 de Exatlón México estuvo marcada por una de las competencias más intensas de la temporada: la “Batalla por el Auto”, un reto que llevó al límite a los atletas en cada circuito.

Después de una serie de enfrentamientos cargados de tensión, esfuerzo y estrategia, Leo y Evelyn lograron destacarse sobre el resto, imponiéndose en la etapa final, convirtiéndose en los ganadores de los automóviles en disputa.

Una competencia de alto nivel

Desde el arranque, la jornada dejó ver un nivel muy exigente, donde cada atleta buscó no solo mantenerse en la competencia, sino también dar un golpe de autoridad. La presión se hizo evidente en cada recorrido, con un equipo azul que logró marcar diferencia en momentos clave.

Leo y Evelyn, los más consistentes

En un cierre cerrado y lleno de emoción, Leo y Evelyn mostraron gran control, precisión y fortaleza mental, cualidades que terminaron por consolidarlos como figuras destacadas en esta etapa decisiva de la novena temporada.

Más allá del reconocimiento, la victoria representó un impulso importante para ambos atletas y sus equipos, elevando la motivación de cara a la etapa final del reality. Con este resultado, la competencia entra en una fase aún más exigente, donde cada punto puede ser determinante para el desenlace de la temporada.

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