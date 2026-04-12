Javier Ibarreche se casa... ¿por segunda ocasión?

El creador de contenido Javier Ibarreche difundió en redes sociales distintos momentos de su segunda boda oficial junto a su pareja, Daniela Schmill. A través de videos publicados en sus historias de Instagram, el también crítico de cine mostró fragmentos de la celebración, en los que aparece acompañado de su esposa en un entorno natural, sin que se haya precisado la ubicación exacta del evento.

Las imágenes compartidas por Javier Ibarreche muestran una ceremonia realizada en lo que parece ser un bosque, con una ambientación al aire libre. En los clips, se observa a la pareja caminando y conviviendo durante el evento, mientras el creador de contenido se muestra sonriente en distintos momentos de la celebración.

El material ha comenzado a circular entre sus seguidores, quienes han retomado los videos en otras plataformas.

Un traje diseñado especialmente para la ocasión

Uno de los elementos que llamó la atención fue el atuendo del creador de contenido, quien utilizó un traje en tono vino diseñado especialmente para la ocasión.

La diseñadora Ale Vintages compartió detalles del proceso a través de redes sociales, donde explicó que fue convocada no solo como stylist, sino también para participar en el diseño del vestuario.

“Me pidió no solo encargarme del styling, sino ayudarle a diseñar el traje para su boda”, señaló en su publicación.

También agregó que el proyecto representó un reto fuera de su zona habitual de trabajo, especialmente al tratarse de un diseño masculino, pero aceptó debido a la colaboración previa con el creador.

Javier Ibarreche Especial

Presencia digital y reacción de seguidores

Tras la publicación de los videos, usuarios comenzaron a comentar y compartir fragmentos del evento, destacando tanto el estilo de la ceremonia como la participación de la diseñadora en el vestuario.

Hasta el momento, Javier Ibarreche no ha dado más detalles sobre el lugar, la lista de invitados o el tipo de ceremonia realizada, manteniendo la información centrada en lo que decidió mostrar en sus redes sociales.