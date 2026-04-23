La nueva era de Chanel: Jacob Elordi protagoniza su fragancia más icónica

Chanel escribe un nuevo capítulo en su historia al presentar a Jacob Elordi como el rostro de su icónica fragancia Bleu de Chanel. La elección no solo confirma el ascenso imparable del actor australiano en la industria del entretenimiento, sino también el giro estratégico de la firma hacia una masculinidad más contemporánea, donde la sensibilidad y la presencia pesan tanto como la estética.

¿Cuándo se estrena la campaña de Jacob Elordi con Chanel?

La campaña, titulada Bleu de Chanel L’Exclusif, verá la luz en mayo de 2026 y promete consolidar la relación entre la casa francesa y el universo cinematográfico. No es la primera vez que Elordi colabora con Chanel.

La maison apuesta por una masculinidad contemporánea y emocional. IG chanelofficial

Su vínculo con la marca se ha ido construyendo con naturalidad: desde su aparición en el cortometraje See You at 5, junto a Margot Robbie, hasta su paso por alfombras rojas luciendo diseños de la firma, incluyendo su comentada presencia en la más reciente edición de los Premios Óscar.

Para Chanel, esta continuidad es clave. Elordi no es solo un embajador, sino una extensión del lenguaje visual y emocional que la marca busca proyectar. Su estilo —una mezcla de elegancia relajada, misterio y una masculinidad menos rígida— encaja perfectamente con la evolución de Bleu de Chanel, una fragancia que desde su lanzamiento en 2010 ha hablado de libertad, decisión personal y autenticidad.

El actor consolida su vínculo con Chanel tras colaboraciones previas. IG chanelofficial

¿Por qué Chanel eligió a Jacob Elordi?

El perfil actoral de Elordi también respalda esta elección. Desde su irrupción global con la serie Euphoria, el actor ha demostrado una versatilidad que lo aleja de los estereotipos. Proyectos como Saltburn y Priscilla lo han posicionado como uno de los talentos más interesantes de su generación, capaz de moverse entre lo psicológico, lo clásico y lo experimental.

Esa amplitud interpretativa es, precisamente, lo que Chanel busca transmitir en esta nueva etapa: un hombre que no se define por moldes, sino por matices.

La fragancia evoluciona con una narrativa más cinematográfica. IG chanelofficial

Jacob Elordi habla de su campaña con Chanel

En sus primeras declaraciones tras el anuncio, Elordi expresó su entusiasmo por formar parte de una narrativa que conecta con la historia de la maison y con figuras del cine que han marcado su trayectoria. Para él, Chanel representa un equilibrio entre herencia y modernidad, una dualidad que también define su carrera.

Por su parte, Thomas du Pré de Saint Maur, responsable creativo global de fragancias y belleza de la maison, el actor “encarna perfectamente el espíritu de la fragancia: libertad, magnetismo y una mezcla de modernidad con herencia clásica”, cualidades que van con el ADN de Bleu de Chanel.

La campaña protagonizada por Elordi se estrenará en mayo. Reuters

Este movimiento también refleja una transformación más amplia en la industria del lujo. Las grandes casas ya no solo venden productos, sino historias y emociones. En este contexto, la elección de embajadores se vuelve crucial: deben ser capaces de conectar con audiencias globales y representar nuevas formas de identidad.

Chanel lo ha entendido bien, apostando por figuras que trascienden la moda para convertirse en referentes culturales. Elordi se suma así a una lista de embajadores masculinos que han marcado la narrativa reciente de la marca.

Tales como Kendrick Lamar y Timothée Chalamet, quienes también han contribuido a redefinir la idea del hombre contemporáneo en el universo Chanel. Todos ellos comparten una característica esencial: una identidad auténtica que desafía las convenciones tradicionales.