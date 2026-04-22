Revelan cómo fue agresión contra exreina de belleza asesinada en Polanco

Tras el feminicidio de Carolina Flores, exreina de belleza de Baja California, se difundió un video sobre el momento de la agresión, la cual ocurrió dentro de un departamento en la colonia Polanco de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

El periodista Carlos Jiménez publicó en su cuenta de X un video de 45 segundo en el que se observa Erika María "N", presunta responsable del delito, en la sala del departamento mientras platica con su nuera, Carolina Flores.

También se aprecia que hay dos perros que caminan por el lugar, la víctima pasa frente a la cámara y posteriormente busca algo en una alacena, mientras le da la espalda a Erika, quien la sigue de cerca y con las manos dentro de las bolsas de su pantalón.

La víctima después ingresa a una de las habitaciones, su agresora hace lo mismo, de inmediato se escucha una detonación y un golpe similar al de un objeto que cae al piso, también se escucha que una de las mujeres grita y enseguida se escuchan otras cinco detonaciones.

Tras los disparos, uno de los canes comienza a correr en la sala, también se observa a Erika María "N" salir de la habitación, en la escena también aparece Alejandro “N”, esposo de la víctima, mientras carga a una bebé y le pregunta a su madre qué fueron los ruidos que se escucharon.

Ambos intercambiaron algunas frases.

- ¿Qué hiciste mamá?

- Nada, me hizo enojar.

- ¿Qué te pasa, mi familia?

- Tu familia es mía, tú eras mío y ella te robó.

Este feminicidio ocurrió el 15 de abril en un edificio ubicado en la calle Edgar Allan Poe número 14, pero la denuncia se presentó al día siguiente, al sitio al que llegó personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Asimismo, los agentes retiraron del lugar a un hombre, aparentemente el esposo de la víctima y lo subieron a una patrulla de la Policía de Investigación, también se dio a conocer el inicio de una investigación bajo el protocolo de feminicidio.

Desde ese momento, se han realizado de manera continua diligencias ministeriales, periciales y de investigación de campo, incluyendo la intervención de personal especializado en el lugar, el procesamiento de indicios y acciones para la identificación de la persona señalada como probable responsable. Asimismo, se brinda atención integral a familiares de la víctima”, informó la fiscalía capitalina.

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