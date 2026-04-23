Cristian Castro cumple un sueño: termina la prepa y ya piensa en la universidad

Cristian Castro, uno de los artistas más reconocidos de México por su talento musical, hoy también da de qué hablar fuera de los escenarios: acaba de cumplir una meta personal que tenía pendiente.

El intérprete de “Por Amarte Así” concluyó recientemente sus estudios de preparatoria, un logro que él mismo había compartido como parte de sus objetivos personales.

Además, ya dejó claro que no piensa detenerse aquí, pues ahora busca dar el siguiente paso en su formación académica.

Cristian Castro concluye la preparatoria

El cantante inició sus estudios en marzo de 2025 y, tras meses de esfuerzo, finalmente se graduó. En entrevista exclusiva para Ventaneando, su profesora Carmina Quevedo confirmó la noticia y destacó el compromiso del artista:

“El 13 de abril, nuestro estudiante Cristian Castro se ha convertido en egresado de sus estudios de preparatoria”.

Este logro marca una nueva etapa en la vida del cantante, quien decidió retomar sus estudios a los 51 años.

Cristian Castro ya terminó la preparatoria y planea entrar a la universidad Foto: Cuartoscuro.com

Metas a futuro del cantante

Para Cristian Castro, terminar la preparatoria no era el final, sino el comienzo. El propio cantante expresó su entusiasmo por continuar con su formación académica:

“Estoy con muchas ganas de ya tener el título de este bachillerato y poder entrar a la universidad ya en persona”.



Incluso reveló que una de sus principales motivaciones ha sido su mamá, Verónica Castro, quien lo impulsó a seguir preparándose.

¿Qué quiere estudiar Cristian Castro?

De acuerdo con su profesora, quien reveló en entrevistas pasadas a Ventaneando, el cantante ha mostrado interés en áreas relacionadas con la salud y los negocios.

Por ahora, se encuentra en proceso de orientación para elegir la carrera que mejor se adapte a sus intereses, mientras la institución prepara su ceremonia de graduación.

Lejos de su carrera artística, este paso representa un mensaje importante: nunca es tarde para retomar los estudios.

Su profesora destacó que este caso puede inspirar a muchas personas a continuar para cumplir sus metas académicas.

Cristian Castro ya terminó la preparatoria y planea entrar a la universidad Foto: Cuartoscuro.com

Cristian Castro demuestra que, con disciplina y determinación, siempre es posible alcanzar los objetivos.