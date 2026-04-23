El caso D4vd da un giro impactante con nuevos hallazgos en su teléfono

El caso del cantante de R&B estadounidense D4vd, volvió a dar un giro este jueves, luego de que la fiscalía de Los Ángeles revelara nuevos hallazgos en el marco de la investigación que lo mantiene bajo acusación por el asesinato de una menor de edad.

De acuerdo con la autoridad judicial, en el teléfono del artista, identificado como David Anthony Burke de 21 años, se habría encontrado una cantidad considerable de material de pornografía infantil. Por ahora, no se ha precisado si dicho contenido tiene relación directa con la víctima del caso.

El músico enfrenta cargos graves por el asesinato de Celeste Rivas, una adolescente de 14 años cuyo cuerpo fue localizado en estado de descomposición y descuartizado el pasado 8 de septiembre, dentro de su propio vehículo. Según la acusación, los restos habrían sido abandonados en el maletero de un Tesla que fue hallado en las colinas de Hollywood.

Foto: Reuters

La fiscalía sostiene que el crimen ocurrió en un contexto de presunta intimidación: la menor lo habría amenazado con revelar que mantenían relaciones sexuales, lo que podría haber afectado su carrera.

D4vd fue detenido tras varios meses de investigación y compareció ante un tribunal en Los Ángeles, donde se declaró no culpable. Durante la audiencia, la fiscal Beth Silverman también señaló que el análisis del dispositivo del acusado arrojó hallazgos relevantes, entre ellos el material ilícito mencionado.

La defensa del artista, por su parte, evitó emitir declaraciones tras la audiencia preliminar.

El caso ha causado un fuerte impacto mediático en Estados Unidos, especialmente por la coincidencia entre los hechos y algunas de las letras del cantante, quien alcanzó la fama en 2022 con temas virales en redes sociales como “Romantic Homicide”.

Foto: Instagram d4vddd

Recientemente, el informe forense confirmó que la causa de muerte de la adolescente fue un homicidio provocado por “múltiples heridas penetrantes”, sin detallar con precisión los instrumentos utilizados.

La familia de la víctima expresó su profundo dolor tras la publicación de los resultados y pidió respeto a su privacidad mientras continúa el proceso judicial.

cva*