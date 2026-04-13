Pedro Pascal se convierte en el nuevo embajador de Chanel

El mundo de la moda y el entretenimiento vuelve a cruzar caminos con una noticia que ya está dando de qué hablar: Pedro Pascal ha sido nombrado oficialmente embajador de Chanel, consolidando así su estatus como uno de los hombres más influyentes del momento dentro y fuera de la pantalla.

Chanel nombra a Pedro Pascal embajador

El anuncio, realizado a través de las redes sociales de la firma, confirma lo que muchos ya intuían desde hace meses. La relación entre el actor y la icónica casa francesa comenzó a tomar forma durante sus recientes apariciones públicas, especialmente cuando asistió al desfile de la colección Primavera/Verano 2026 en París, marcando el esperado debut de Matthieu Blazy.

Chanel busca conectar con nuevas audiencias globales. IG chanelofficial

Desde entonces, la conexión entre ambos ha sido evidente. Pascal no solo ocupó un lugar privilegiado en primera fila, sino que también ha apostado por looks de la firma en eventos clave, como su reciente aparición en los Premios Óscar, donde lució un diseño hecho a medida que combinó elegancia clásica con un toque contemporáneo.

Pedro Pascal habla sobre Chanel

Sobre esta nueva etapa, Pedro Pascal no ocultó su entusiasmo. El actor destacó la visión de Matthieu Blazy, describiéndola como poderosa, elegante y cercana, una mezcla que, según él, refleja perfectamente el espíritu actual de la maison.

Pascal expresó admiración por la visión elegante, cálida y moderna del nuevo director creativo. IG chanelofficial

Además, subrayó que Chanel ha logrado mantenerse fiel a su legado mientras evoluciona con los tiempos, algo que lo motiva a formar parte de esta nueva era.

Matthieu Blazy le da la bienvenida a Pedro Pascal

Por su parte, el director creativo también dedicó palabras al actor, dejando claro que su elección no fue casual. Blazy definió a Pascal como un hombre talentoso, auténtico e inspirador, cualidades que encajan con la identidad renovada de la marca.

Esta alianza no solo responde a una estrategia de imagen, sino a una afinidad real entre ambas visiones creativas. El nombramiento llega en un momento clave para Chanel, que busca reforzar su presencia cultural y conectar con nuevas audiencias sin perder su esencia.

Chanel destacó el carisma, la autenticidad y la visión del mundo del actor como cualidades clave. IG pascalispunk

En este contexto, la figura de Pascal resulta ideal: un actor versátil, carismático y con una creciente influencia global. Y es que el chileno-estadounidense ha sabido construir una carrera sólida y diversa.

¿Por qué eligieron a Pedro Pascal?

Desde su participación en la exitosa serie The Mandalorian hasta su aclamado papel en The Last of Us, Pascal ha demostrado una capacidad única para adaptarse a distintos géneros, convirtiéndose en uno de los rostros más queridos de Hollywood.

La relación entre el actor y la maison se fortaleció con looks custom en eventos de alto perfil. IG pascalispunk

Más allá de su talento actoral, su estilo personal ha sido clave en este nuevo capítulo. Lejos de seguir reglas estrictas, Pascal ha apostado por una moda más libre, arriesgada y auténtica. Él mismo ha confesado que vestirse es una forma de diversión y expresión, una filosofía que encaja perfectamente con la evolución actual de la industria.

Con su incorporación, se suma a una lista de embajadores masculinos que han marcado tendencia en la maison, como Kendrick Lamar y Timothée Chalamet, reforzando la apuesta de la firma por figuras que trascienden la moda.