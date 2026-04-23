¡Jisoo de Blackpink hace historia en Cannes! Recibe el Madame Figaro Rising Star

¡Jisoo de Blackpink gana el Madame Figaro Rising Star en Cannes! La idol de K-pop y actriz de K-dramas hizo historia, dando pie al nacimiento de una nueva era para las artistas coreanas en el extranjero.

Desde su debut en la industria musical, Jisoo demostró que su carisma y presencia escénica tenían una profundidad que pedía a gritos ser explorada en la pantalla grande y chica.

Lo que comenzó con participaciones especiales y su primer gran papel protagónico en Snowdrop, hoy ha culminado en una consagración absoluta en uno de los escenarios más exigentes del mundo: la Costa Azul francesa.

La llegada de Jisoo al Festival Internacional de Series de Cannes (Canneseries) marcó un hito que va más allá de la moda o la tendencia del momento. Al recibir el prestigioso galardón Madame Figaro Rising Star, la integrante de Blackpink validó su transición de ídolo global a actriz de carácter, capaz de cargar con el peso de producciones internacionales.

Jisoo gana el Madame Figaro Rising Star en Cannes Facebook Kyler Lee

Jisoo recibe el premio Madame Figaro Rising Star

Otorgado en el marco de Canneseries, Jisoo de Blackpink fue galardonada con la estatuilla Madame Figaro Rising Star. Este premio busca identificar a las figuras que están destinadas a redefinir el panorama audiovisual.

Para Jisoo, este premio llega en el momento perfecto de su carrera en solitario, donde ha priorizado proyectos que desafían su rango actoral.

El director artístico de Canneseries, Albin Lewi, afirmó que la trayectoria artística de Jisoo, así como su capacidad para explorar nuevos horizontes, la convirtieron en la candidata ideal.

Durante la ceremonia, Jisoo dio un discurso conmovedor:

Me enorgullece ser la primera actriz y artista de K-Pop coreana en recibir este premio. No olvidaré lo agradecida que me siento con todas las personas que me han mostrado su apoyo y haré todo lo posible para superarme en el futuro.

Tengo que agradecer sinceramente a Canneseries y Madame Figaro por este premio simbólico y, por supuesto, a mis fans por su amor y apoyo incondicional, así como a las miembros de Blackpink que siempre están a mi lado. Gracias de nuevo, los amo.

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En su discurso de aceptación, Jisoo también hizo énfasis en querer mostrar una nueva faceta en sus diferentes proyectos, así como el aprendizaje que tuvo de cada uno de ellos.

Al convertirse en la primera actriz y artista de K-pop en recibir este honor, la cantante ha derribado barreras que parecían inamovibles entre la música popular y la actuación de alto nivel.

En su paso por la alfombra rosa, Jisoo no decepcionó. Conocida mundialmente como la “visual" por excelencia, portó un vestido de Miss Sohee SS26 Couture collection, una diseñadora coreana de alta costura.

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¿Qué sigue para la carrera de Jisoo en la actuación?

Después del éxito del k-drama de Netflix, Un novio por suscripción, y con el trofeo de Madame Figaro en mano, Jisoo tiene todo un mundo por delante en cuanto a actuación.

Se rumorea que la actriz ha recibido múltiples guiones para producciones internacionales y colaboraciones con directores de renombre en el cine asiático. Al mismo tiempo, se espera su regreso a la música este 2026 con un segundo mini álbum como solista.