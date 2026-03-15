Jacob Elordi pierde el Oscar a Mejor Actor de Reparto; Sean Penn gana y no asiste a la ceremonia

La 98.ª edición de los Premios Oscar, celebrada el 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, definió al ganador en la categoría de Mejor Actor de Reparto durante una de las galas más seguidas de la industria cinematográfica.

El galardón fue otorgado a Sean Penn por su actuación en 'Una batalla tras otra', mientras que el actor Jacob Elordi, nominado por su papel como la criatura en 'Frankenstein', no obtuvo la estatuilla.

Cabe señalar que el actor Sean Penn no estuvo presente en la ceremonia para recibir el premio.

El actor no estuvo presente durante la ceremonia de los Oscar. (Foto: Reuters)

¿Por qué Sean Penn no asiste a los Premios Oscar?

Aunque Sean Penn ganó el Oscar a Mejor Actor de Reparto por su actuación en 'Una batalla tras otra', el actor no estuvo presente en la gala para recibir la estatuilla, lo que generó comentarios durante la transmisión de la 98.ª edición de los premios.

La ausencia del actor se relaciona con su postura crítica hacia la temporada de premios. En distintas entrevistas, Penn ha señalado que no se siente cómodo con la dinámica de las ceremonias y la atención mediática que rodea estos eventos dentro de la industria cinematográfica.

En una entrevista con Newsweek, el actor explicó que su decisión de no asistir no responde a ego ni desinterés por el cine, sino a la incomodidad que le produce el entorno de las premiaciones. “El mundo de los premios es, para mí... un infierno”, declaró al medio.

"El genial cuando estás orgulloso por el trabajo que has hecho, nunca tendría que pararse un reconocimiento en persona; prefiero no estar nominado a sentirme presionado a tener que participar", ahondó .

Una de las pocas ocasiones en que asistió a los Oscar fue cuando estuvo nominado por 'Mystic River', debido a una petición del director Clint Eastwood. En aquella ceremonia terminó ganando la estatuilla como Mejor Actor.

"Fui y, por casualidad, gané, y la única sensación que podría tener al ganar es alivio, alivio porque ves cuánto esfuerzo invierten las personas que te aprecian, que te han apoyado y que te han pagado, en la esperanza de que eso suceda, simplemente te sientes aliviado de que no hayan perdido el tiempo, probablemente me habría emocionado mucho más viéndolo desde mi sofá", expresó .

Sean Penn ha ganado tres premios Oscar a lo largo de su carrera. Cuando ganó por el filme "Milk" se lo obsequió al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, nación quien considera que fue traicionada por Estados Unidos.

Sean Penn ganó el Oscar por su actuación en Una batalla tras otra.

Jacob Elordi y su nominación por 'Frankenstein'

Jacob Elordi fue uno de los nominados en la categoría por su interpretación de la criatura en la película 'Frankenstein', dirigida por Guillermo del Toro. La actuación del actor australiano generó atención entre la crítica y el público tras el estreno de la producción.

La nominación representó uno de los hitos más relevantes en la carrera de Elordi, quien en los últimos años ha consolidado su presencia en la industria cinematográfica. Su participación en el proyecto fue considerada uno de los papeles más ambiciosos de su trayectoria.

El personaje de la criatura de Frankenstein es una de las figuras más reconocidas de la literatura y el cine. La nueva adaptación dirigida por Del Toro buscó ofrecer una reinterpretación visual y narrativa del clásico relato de Mary Shelley.

Aunque Elordi no obtuvo el premio en esta edición de los Oscar, su nominación lo posicionó entre los intérpretes destacados del año dentro de una de las categorías más observadas de la ceremonia.

Jacob Elordi se quedó sin el Oscar. (Foto: Reuters)

Los nominados en la categoría de Actor de Reparto

La categoría de Mejor Actor de Reparto reunió a varios intérpretes que participaron en producciones destacadas del último año. Además de Sean Penn y Jacob Elordi, la lista incluyó a Benicio del Toro por 'Una batalla tras otra'.

También fueron nominados Delroy Lindo por su trabajo en la película 'Sinners' y Stellan Skarsgård por su participación en 'Sentimental Value'.