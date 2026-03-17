¿Quién es la mamá de Jacob Elordi? La mujer que lo acompañó a los Oscar y ha sido clave en su vida

El actor Jacob Elordi se ha consolidado como uno de los rostros más populares de la industria cinematográfica actual. Su participación en producciones como Frankenstein y Wuthering Heights (Cumbres Borrascosas) lo ha colocado en el centro de la conversación en el cine internacional.

Pero lejos de su carrera, hubo un detalle que llamó la atención durante la alfombra roja de los Premios Oscar: el actor llegó acompañado de una de las personas más importantes de su vida, su mamá.

Este gesto volvió a despertar la curiosidad sobre la familia del actor y, en especial, sobre Melissa Elordi, la mujer que ha sido un apoyo constante en su vida y carrera. Aquí te contamos lo que se sabe sobre ella.

¿Cuál es la historia de vida de Jacob Elordi?

Jacob Elordi nació el 26 de junio de 1997 en Brisbane, Australia. Es hijo de Melissa Elordi y John Elordi, quienes han estado presentes en su vida desde sus primeros pasos en la actuación.

Su interés por el mundo artístico comenzó desde pequeño, cuando participaba en obras escolares. Sin embargo, su primer acercamiento a la industria del cine ocurrió a los 17 años, cuando apareció como extra en la película Piratas del Caribe: La Venganza de Salazar, donde interpretó a un marinero, una aparición muy breve.

La fama llegó poco después, cuando protagonizó la exitosa película juvenil The Kissing Booth (El Stand de los Besos) en 2018. A partir de ese momento, su carrera despegó rápidamente y más tarde se consolidó con su papel en la serie Euphoria.

¿Quién es la mamá de Jacob Elordi? Foto: Especial

Mamá de Jacob Elordi

Detrás del éxito del actor está Melissa Elordi, su mamá, quien ha sido una figura clave en su vida personal y profesional.

En distintas entrevistas, el actor ha mencionado el profundo cariño que siente por ella. Incluso llegó a contar que le prometió que algún día la llevaría con él a los premios Oscar, un sueño que finalmente se cumplió cuando caminaron juntos por la alfombra roja.

Melissa es originaria de Australia y ha mantenido un perfil muy discreto, lejos de los reflectores. Aun así, su presencia ha sido fundamental para el actor, quien la ha descrito como una madre amorosa, cercana y siempre presente.

Jacob incluso ha llegado a referirse a ella como “un ángel”, una muestra del fuerte vínculo que existe entre ambos.

¿Quién es la mamá de Jacob Elordi? Video: WWD / @ryma

¿De dónde es la familia de Jacob Elordi?

Aunque Melissa es australiana, el padre del actor, John Elordi, tiene origen vasco, de España. La familia está conformada por cuatro hijas y un hijo, siendo Jacob el menor de todos. Sus hermanas han optado por mantenerse alejadas de la vida pública, por lo que poco se sabe sobre ellas; únicamente se conocen los nombres de dos: Isabel y Jalynn.

A diferencia de su hermano, ellas prefieren llevar una vida fuera del mundo del espectáculo. Sin embargo, los padres del actor suelen acompañarlo en algunos momentos importantes de su carrera. Por ejemplo, en eventos como los Golden Globe Awards, Jacob asistió junto a ellos, mostrando la cercanía y unión que mantiene con su familia.

Jacob Elordi películas

Desde que alcanzó la fama, el actor ha participado en diversos proyectos que lo han consolidado dentro de la industria del entretenimiento. Entre sus trabajos más conocidos se encuentran:

The Kissing Booth (2018)

The Kissing Booth (2018) Euphoria (2019)

2 Hearts (2020)

Deep Water (2022)

Priscilla (2023)

On Swift Horses (2024)

Frankenstein (2025)

Wuthering Heights (2026)

Al final, detrás del éxito y la fama de Jacob Elordi hay algo que el actor ha dejado claro en distintas ocasiones: el amor y el apoyo de su familia han sido uno de los pilares más importantes de su vida.

¿Quién es la mamá de Jacob Elordi? Foto: Especial

Y si algo quedó claro en la alfombra roja de los premios de la academia, es que compartir ese momento con su mamá fue una forma de agradecerle por haber estado siempre a su lado.