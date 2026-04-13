Kendall Jenner y Jacob Elordi: lo que pasó en Coachella

El festival Coachella no solo se ha consolidado como uno de los eventos musicales más importantes del mundo, sino también como el escenario perfecto para encuentros inesperados entre celebridades. Este 2026 no fue la excepción, y uno de los rumores que más ha dado de qué hablar involucra a Kendall Jenner y Jacob Elordi.

¿Qué pasó entre Kendall Jenner y Jacob Elordi?

Durante el pasado fin de semana, ambos fueron vistos en el popular festival celebrado en el desierto de California. Aunque su presencia no fue sorpresa —pues suelen frecuentar este tipo de eventos—, lo que llamó la atención fue la cercanía que, según testigos, habrían tenido durante distintas fiestas privadas.

Ambos fueron vistos en fiestas privadas durante el festival. IG kyliejenner

Videos difundidos en redes sociales confirmaron que tanto Kendall como Jacob asistieron al evento y coincidieron en varios momentos. El actor incluso fue captado junto al círculo cercano de la modelo, donde también se encontraban figuras como Kylie Jenner y Hailey Bieber, lo que reforzó la idea de que su relación podría ir más allá de una simple coincidencia.

¿Jacob Elordi y Kendall Jenner se besaron en Coachella?

Lo que realmente encendió las redes fueron versiones que comenzaron a circular en plataformas de entretenimiento y cuentas especializadas en celebridades. De acuerdo con reportes no confirmados, ambos habrían pasado gran parte de la noche juntos en una de las exclusivas after parties del festival, presuntamente organizada por Justin Bieber.

Testigos aseguran que se mostraron muy cercanos toda la noche. Grosby / IG kendalljenner

Algunas fuentes anónimas aseguraron que la modelo y el actor se mostraron “muy cercanos”, incluso con actitudes afectuosas durante la velada. Aunque no existen imágenes que confirmen estas afirmaciones, los rumores fueron suficientes para convertirlos en tendencia y desatar todo tipo de teorías entre los fans.

Como suele ocurrir en estos casos, ninguno de los involucrados ha hecho declaraciones al respecto. Kendall Jenner compartió en su cuenta de Instagram algunos momentos del festival, luciendo sus característicos looks boho, pero sin rastro del actor. Por su parte, Jacob Elordi mantuvo un perfil completamente bajo y evitó publicar contenido durante esos días.

¿Con quienes han salido Kendall Jenner y Jacob Elordi?

Esta discreción no resulta extraña si se toma en cuenta el historial sentimental de ambos. Kendall ha sido conocida por mantener relaciones mediáticas, pero siempre con un fuerte control sobre su vida privada. Entre sus romances más comentados destacan figuras como Harry Styles, Devin Booker y el artista puertorriqueño Bad Bunny.

Ninguno de los dos ha confirmado una relación. Reuters / IG kendalljenner

Por su parte, Jacob Elordi también ha estado vinculado con varias celebridades desde su salto a la fama, especialmente tras su participación en Euphoria. Su vida amorosa ha incluido nombres como Joey King, Zendaya y Kaia Gerber.

En semanas previas a Coachella, ambos ya habían coincidido en eventos exclusivos como la fiesta posterior a los premios Oscar, lo que había despertado las primeras sospechas sobre una posible cercanía. Sin embargo, hasta ahora no existían señales tan comentadas como las que surgieron tras el festival.