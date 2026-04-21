Cómo hacer chilaquiles verdes auténticos: los tradicionales de la cocina mexicana

Conoce cómo hacer chilaquiles verdes auténticos, tradicionales de la cocina mexicana, con esta receta que es el pilar fundamental de la cultura del desayuno en nuestro país.

De acuerdo con el Diccionario Gastronómico de Larousse, los chilaquiles tienen un origen sencillo, pues su proceso de elaboración se basa en no desperdiciar las tortillas sobrantes del día que se guardaban.

Este platillo, cuyo nombre proviene del náhuatl chīlāquīlli (sustantivo compuesto por chīlli "chile" y aquīlli "metido en"), representa la maestría mexicana para transformar ingredientes sencillos en un festín de texturas y sabores.

No se trata simplemente de tortillas con salsa; es un ritual matutino que une a las familias en los mercados, en los restaurantes de alta cocina y en la calidez del hogar, sirviendo tanto de consuelo tras una noche de fiesta como de combustible para iniciar la jornada.

La magia de los chilaquiles reside en su dualidad: la firmeza del maíz frito frente a la acidez vibrante de la salsa verde. A diferencia de otros platos que buscan la uniformidad, un buen plato de chilaquiles celebra el contraste.

Prepara estos chilaquiles verdes auténticos y tradicionales, ¡un ícono gastronómico reconocido mundialmente por su honestidad y profundidad de sabor! Si bien comerlos fuera de casa es rico, con el sabor de tu cocina los haces todavía mejor.

Receta de chilaquiles verdes Canva

Receta de chilaquiles verdes tradicionales

Ingredientes:

500 g de tortillas de maíz (preferiblemente de 1 o 2 días de antigüedad)

250 ml de aceite vegetal de sabor neutro (maíz o girasol) para freír

1 pizca de sal fina

Para la salsa:

750 g de tomatillo verde (miltomate), sin cáscara y lavados

3 a 5 chiles serranos

1/2 cebolla blanca mediana

2 dientes de ajo grandes, pelados

1 manojo pequeño de cilantro fresco

1 taza de caldo de pollo (o agua)

1 rama de epazote fresco (opcional)

1 cucharada de aceite vegetal.

Sal al gusto

Para el acompañamiento:

150 ml de crema ácida o crema espesa

100 g de queso fresco o queso cotija desmoronado

1/2 cebolla morada o blanca cortada en rodajas finas o cubitos

1/2 taza de hojas de cilantro fresco

Opcional: 2 pechugas de pollo deshebradas o 4 huevos estrellados

Preparación:

Corta las tortillas en triángulos uniformes (puedes apilarlas y cortarlas en 6 u 8 partes). Calienta el aceite en una sartén profunda a 180°C. Fríe las tortillas por tandas para no bajar la temperatura del aceite. Deben quedar doradas y crujientes, pero no quemadas; escurre sobre papel absorbente y sala ligeramente mientras sigan calientes. En una olla con agua hirviendo, cocina los tomatillos y los chiles. El secreto es retirarlos justo cuando los tomatillos cambien de color verde brillante a un verde olivo pálido (aprox. 8 a 10 minutos). Si se revientan, la salsa se amarga. Licúa los tomatillos, chiles, los 2 dientes de ajo, la cebolla y el cilantro con una taza del caldo de pollo hasta obtener una mezcla tersa. Calienta una cucharada de aceite en una olla limpia. Vierte la salsa licuada (cuidado con el salpicado). Añade la rama de epazote y deja que hierva y luego reduce el fuego, cocinando a fuego lento por 10 a 12 minutos hasta que la salsa espese ligeramente y el sabor se concentre. Ajusta de sal. Para preparar los chilaquiles verdes, puedes hacerlo de dos formas: coloca los totopos en un plato y báñalos generosamente con la salsa hirviendo justo antes de servir. O agrega los totopos a la olla de la salsa, mezcla con suavidad por 30 segundos y sirve de inmediato. Corona el plato con una lluvia de queso desmoronado, hilos de crema, rodajas de cebolla y hojas de cilantro. Añade la proteína de tu elección (pollo o huevo).

Receta de chilaquiles verdes Canva

¿Con qué acompañar los chilaquiles?

Aunque los chilaquiles son un plato completo, la tradición dicta ciertos acompañamientos que elevan la experiencia. Los frijoles refritos son el compañero no negociable; su textura cremosa y sabor terroso complementan la acidez de la salsa verde. Se sirven usualmente a un costado, coronados con un poco más de queso.

En cuanto a la bebida, el café de olla (café preparado con canela y piloncillo en jarro de barro) es el maridaje por excelencia. La dulzura especiada del café equilibra el picante del chile.

Para una opción más refrescante, un jugo de naranja recién exprimido aporta la vitamina C necesaria para un desayuno equilibrado, mientras que el chocolate caliente es la opción preferida en los estados del sur como Oaxaca y Chiapas.

Receta de chilaquiles verdes Canva

¿Chilaquiles crujientes o aguados?

La preferencia suele dividirse por regiones y gustos personales. Los defensores de los chilaquiles crujientes argumentan que la textura es lo que diferencia al plato de una sopa de tortilla; buscan ese "crunch" inicial seguido por el sabor de la salsa.

Por otro lado, los amantes de los chilaquiles suaves (o "aguados") prefieren que la tortilla absorba la salsa hasta casi fundirse con ella, creando una textura similar a la de un pudín salado o una lasaña de maíz.

En Ciudad de México, es común encontrar la famosa "guajolota de chilaquil" (bolillo relleno de chilaquiles), donde la textura suave es necesaria para que el sándwich sea comestible y armonice con la migaja del pan.

Aprende cómo hacer chilaquiles verdes auténticos y disfruta de uno de los platillos estrella de la cocina mexicana.