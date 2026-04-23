¿Por qué Nate no vuelve en la secuela de "El diablo viste a la moda"? El director lo explica

La conversación sobre la esperada secuela de la película de 2006 El diablo viste a la moda sigue dando de qué hablar, y ahora una de las grandes dudas entre los fans por fin tiene respuesta: ¿por qué “Nate Cooper” no regresa?

En redes sociales, durante años, se popularizó la idea de que el verdadero “villano” de la historia no era Miranda Priestly, icónico personaje inspirado en Anna Wintour interpretado por Meryl Streep, sino Nate, el novio de Andy (Anne Hathaway), por no acompañarla en su ascenso profesional.

La cinta original regresa con una secuela programada para estrenarse el 30 de abril, pero uno de sus rostros clave no estará presente: Adrian Grenier, quien dio vida a Nate.

El director de ambas producciones, David Frankel, explicó en entrevista con Entertainment Weekly que sí existió la intención de incluir al actor, aunque de forma breve.

Tuve la idea de un cameo discreto, pero ya era demasiado tarde en nuestro calendario de producción”, señaló.

Foto: Instagram adriangrenier

Por su parte, Grenier habló con Page Six y aseguró que la decisión no le fue del todo inesperada.

Fue decepcionante no recibir la llamada, pero entiendo que hay cierta controversia con el personaje”, comentó.

Aun así, dejó claro que no hay resentimiento y que habría disfrutado volver a trabajar con el elenco original, conformado por Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci y Meryl Streep.

El actor incluso no descartó la posibilidad de que su personaje tenga una segunda oportunidad en el futuro: “Que no aparezca en esta secuela deja espacio para un posible spin-off”.

Foto: Instagram adriangrenier

En la historia original, la relación entre Andy y Nate se fractura cuando ella prioriza su carrera en la revista ficticia Runway, lo que desata el debate sobre si él la apoya realmente o no.

La secuela también ha dado de qué hablar por otras ausencias y recortes. Entre ellos, se reveló que la actriz Sydney Sweeney llegó a grabar una escena, pero esta no logró llegar al corte final de la película.

Verdadero villano en El diablo viste a la moda:

En redes sociales se habla que no hay un solo “villano” claro en El diablo viste a la moda, pero sí tres interpretaciones comunes:

Miranda Priestly: algunos la ven como la villana por ser dura y exigente, aunque otros dicen que solo es una jefa muy competente.

Nate (el novio de Andy): muchos internautas lo consideran el “verdadero villano” por no apoyar su carrera y ser egoísta.

La industria de la moda: otra visión dice que el villano real es el sistema laboral, que normaliza el abuso y la presión extrema.

En general, el debate muestra que la película no tiene un villano único, sino diferentes formas de ver el conflicto.

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