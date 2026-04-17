¿Ana Bárbara habría perdonado infidelidad de Ángel Muñoz? ¡Acusan que corrió a sus hijos de casa!

La vida privada de Ana Bárbara vuelve a ocupar titulares, esta vez en medio de una serie de señalamientos que involucran tanto su relación de pareja como su entorno familiar.

Su hermano, Pancho Ugalde, lanzó fuertes acusaciones en contra de la intérprete, señalando que habría tomado decisiones que afectaron directamente a sus hijos para mantener su relación con Ángel Muñoz.

Las declaraciones surgen en medio de una polémica que combina presunta infidelidad, ruptura familiar y versiones encontradas entre allegados.

Hermano de Ana Bárbara acusa que habría corrido a sus hijos tras reconciliarse con Ángel Muñoz Captura de pantalla

¿Por qué Pancho Ugalde acusa que Ana Bárbara habría corrido a sus hijos?

Mediante una entrevista en el programa De Primera Mano, Pancho Ugalde señaló que Ana Bárbara mantiene distancia con él y con su familia. Además, mencionó una posible reconciliación entre su hermana y Ángel Muñoz.

Desde que comenzó la relación con este tipo, todo vino mal. El tipo entró con otro nombre a la familia, después mi hermana le perdona eso; luego llega con un perro y hace mentir a los chavos (hijos de Ana Bárbara), después corre a mi mamá. Este tipo alejó a toda la gente que ama a Ana Bárbara, la alejó

De acuerdo con Ugalde, todo indica que Ana Bárbara habría sacado de su casa a Emiliano y Chema, sus hijos mayores, con el fin de que Ángel regresara, debido a los conflictos que existían entre ellos. Esta situación, señaló, no ocurre con Jerónimo, el hijo de la cantante con Reyli Barba.

Hermano de Ana Bárbara acusa que habría corrido a sus hijos tras reconciliarse con Ángel Muñoz IG

Pancho recalcó que su madre se encuentra muy afectada, dijo en la entrevsta que se debe al “ver a sus dos hijos ahí echando pleitos. Y a mi hermana corriendo a sus hijos”.

Gustavo Infante cuestionó a Ugalde sobre si Emiliano y José María se habrían salido de la casa por decisión propia al enterarse de que Ángel regresaría. Ante ello, respondió:

Ojalá que se hubieran salido, Gustavo. Los corrió ella. Ella los corrió porque prefirió que regresara el hombre. Esa es la verdad de las cosas. Si ellas salen a decir otra cosa, lo que sea, la verdad es que les pidió que se fueran y agarraran sus cosas porque iba a regresar Ángel. No lo sé, soy su tío, puedo decir: confírmenlo ustedes, pero en realidad eso es

Además, agregó: “Mi hermana no tiene escrúpulos ahorita”, y aseguró que no cubrirá las actitudes de la cantante por conveniencia.

Hijos, madre y empleados: el alcance del conflicto familiar

El conflicto descrito por Ugalde no se limita a la relación entre Ana Bárbara y sus hijos. Diversos reportes han señalado que el distanciamiento también habría alcanzado a otros integrantes del círculo cercano de la artista.

Algunos rumores apuntan a que la madre de la cantante habría sido apartada tras intervenir en defensa de sus nietos. Aunque estas versiones no han sido confirmadas por la intérprete, han contribuido a reforzar la percepción de una ruptura familiar más amplia, como señaló su propio hermano.

A esto se suman testimonios de extrabajadoras del hogar, quienes denunciaron presuntos malos tratos hacia los hijos de la cantante por parte de Ángel Muñoz. Entre los señalamientos se mencionan episodios de intimidación y castigos, lo que ha incrementado la controversia alrededor del caso.

Estas versiones, provenientes de distintos frentes, han delineado un panorama complejo en el que no solo se cuestiona la relación de pareja, sino también el ambiente familiar en el que se desarrollan los hijos de la artista.

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De los rumores de infidelidad a una crisis mediática

El origen de la polémica reciente se vincula con versiones de una supuesta infidelidad por parte de Ángel Muñoz. De acuerdo con los reportes, estos rumores habrían generado una crisis dentro de la relación, lo que derivó en una separación temporal.

En ese contexto, también se difundieron audios con declaraciones que apuntan a conflictos económicos y personales. Aunque la autenticidad y el contexto de estos materiales no han sido confirmados oficialmente, su circulación contribuyó a intensificar la atención mediática.

La combinación de estos elementos —rumores de infidelidad, tensiones familiares y versiones cruzadas— ha dado forma a un escándalo que continúa evolucionando. Cada nueva declaración añade matices a una situación que, hasta ahora, no cuenta con una postura pública detallada por parte de la cantante.

Hermano de Ana Bárbara acusa que habría corrido a sus hijos tras reconciliarse con Ángel Muñoz IG

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Las declaraciones de Pancho Ugalde han reavivado el interés en la vida personal de Ana Bárbara y han puesto sobre la mesa una serie de señalamientos que involucran a varios miembros de su entorno cercano.

Hasta el momento, la información disponible proviene de testimonios y reportes de terceros, lo que ha generado un escenario con versiones diversas y sin una confirmación oficial integral de la cantante o sus hijos.

El caso permanece abierto en el ámbito mediático, a la espera de posibles aclaraciones por parte de los involucrados o de nueva información que permita comprender con mayor precisión el contexto de los hechos.