¿La engañó? Esposo de Ana Bárbara responde a los rumores de infidelidad

En semanas recientes, la relación entre Ana Bárbara y Ángel Muñoz estuvo en el ojo del huracán. Todo comenzó cuando la creadora de contenido Adriana Toval aseguró haber mantenido un vínculo sentimental con el actor, lo que desató rumores de una supuesta infidelidad.

Las versiones no tardaron en viralizarse, alimentadas por reportes que indicaban que Muñoz habría dejado el domicilio que compartía con la intérprete de éxitos como Bandido y Loca. Desde entonces, el silencio de los involucrados solo incrementó la expectativa del público.

Ángel Muñoz rompe el silencio ante las cámaras

La tensión aumentó cuando el programa ¡Siéntese quien pueda! logró captar a Ángel Muñoz en la vía pública. Sorprendido por la presencia de los reporteros, el actor accedió a responder brevemente.

Ante la pregunta directa sobre su relación con Ana Bárbara, Muñoz fue tajante: aseguró que “no ha pasado nada”, evitando profundizar en la polémica. Sin embargo, su actitud reservada y la rapidez con la que terminó la conversación dejaron entrever que el tema sigue siendo delicado.

Cuando fue cuestionado sobre su lugar de residencia, el actor también generó dudas al afirmar que no vive en el sitio donde fue interceptado, sin aclarar si continúa o no en el hogar con la cantante.

Versiones encontradas y más voces en la polémica

Lejos de apagarse, la controversia ha sumado nuevas voces. En días recientes, extrabajadoras del hogar —quienes cuidaron a los hijos de la cantante— habrían difundido un comunicado en el que relatan presuntas tensiones dentro del entorno familiar.

Aunque sus declaraciones no han sido confirmadas oficialmente por la artista, sí han contribuido a intensificar la narrativa de una posible crisis matrimonial.

Papá de Ana Bárbara rompe el silencio sobre supuesta infidelidad de Ángel Muñón Especial

Por otro lado, el padre de Ana Bárbara también se pronunció en medio del escándalo. Sus palabras, cargadas de preocupación, reflejan el impacto que la situación ha tenido en el círculo cercano de la cantante, aunque sin ofrecer detalles concluyentes sobre la veracidad de los rumores.

¿Quién es Ángel Muñoz?

Ángel Muñoz no solo es conocido por su relación con Ana Bárbara, sino también por su trayectoria como actor, agente y empresario.

En redes sociales, suele compartir aspectos de su vida profesional y su estilo de vida enfocado en el fitness. Sin embargo, en los últimos días, su presencia pública ha estado marcada por la controversia más que por sus proyectos.

Instagram

Una historia aún sin desenlace

Hasta el momento, no existe una versión definitiva sobre lo ocurrido. Las declaraciones de Ángel Muñoz, lejos de aclarar la situación, han dejado más interrogantes en el aire.

Entre rumores, testimonios y silencios, el caso sigue evolucionando. Lo único claro es que la relación entre Ana Bárbara y su esposo atraviesa uno de sus momentos más complejos, mientras el público espera una respuesta más contundente.

Por ahora, la historia continúa abierta, y cada nueva declaración podría cambiar el rumbo de una de las polémicas más comentadas del espectáculo.

AAAT*